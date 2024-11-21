Белал Мухаммад назвал победителя боя Рахмонов - Гэрри

Чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад (24-3) высказался о победителе предстоящего боя между непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) и ирландцем Иэном Гэрри (15-0), сообщают Vesti.kz.

Поединок Рахмонова и Гэрри станет соглавным событием турнира UFC 310 в Лас-Вегасе (США). Ивент пройдет 7 декабря.

По мнению Мухаммада, которое он озвучил в соцсетях, комментируя вопрос о победителе боя, встречу выиграет ирландец.

I think Ian wins — Belal Muhammad (@bullyb170) November 16, 2024

Напомним, бой Мухаммада и Рахмонова должен был возглавить турнир UFC 310 7 декабря в Лас-Вегасе (США), но Белал снялся с поединка из-за проблем со здоровьем. В итоге в американском промоушене нашли ему замену в лице непобежденного Гэрри.

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