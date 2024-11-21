Шавкат Рахмонов "поднял" MMA в другой стране

Журналист из Ирландии Питер Кэрролл высказался о том, что сразу два бойца из его страны выступят в больших боях в MMA, сообщают Vesti.kz. Он упомянул имя непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (18-0), который на UFC 310 подерется с его соотечественником Иэном Гэрри (15-0).

"Пол Хьюз будет драться с Усманом Нурмагомедовым - это большое событие, большой бой. Также Иэн Гэрри в еще одном большом бою сразится с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым. Ирландский ММА сейчас в огне!" - заявил Кэрролл.

Напомним, Рахмонова и Гэрри сойдутся в соглавном поединке на турнире UFC 310, который пройдет 7 декабря в Лас-Вегасе (США).

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Отметим, ранее у казахстанца сорвался поединок против действующего чемпиона UFC Белала Мухаммада. Они должны были возглавить турнир UFC 310, но американский боец палестинского происхождения снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

Добавим, что Рахмонов еще не выходил в октагон в этом году, последний бой он провел в декабре 2023-го, когда во втором раунде "задушил" американца Стивена Томпсона.

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Что касается Нурмагомедова и Хьюза, то они, проведут бой 25 января 2025 года в Дубае (ОАЭ) на турнире чемпионской серии Bellator.