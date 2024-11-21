Хабиб и Макгрегор встретятся в титульном бою? Подробности

Легендарные экс-бойцы UFC Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор могут оказаться по разные стороны октагона, сообщают Vesti.kz.

Хабиб и Конор вероятно сойдутся в качестве секундантов в титульном поединке Bellator в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом.

Поединок пройдет 25 января 2025 года в Дубае (ОАЭ). Как сообщает журналист DovySime MMA, Хабиб будет в углу своего двоюродного брата Усмана, а Макгрегор поддержит своего соотечественника Хьюза.

Напомним, что в 2018 году Хабиб и Конор сошлись в одном из самых громких боев в истории UFC, где россиянин одержал победу удушающим приемом в четвертом раунде, защитив титул в легком весе.

Напомним, Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году, одержал 29 побед в 29 боях ММА. Он является бывшим чемпионом UFC в легком весе. Также российский боец был внесен в Зал славы UFC.

Последний раз 36-летний Макгрегор дрался в июле 2021 года в Лас-Вегасе, когда в поединке с Дастином Порье сломал ногу в первом раунде. В итоге победу отдали американцу техническим нокаутом.