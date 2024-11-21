Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
MMA
Сегодня 11:40
 

Хабиб и Макгрегор встретятся в титульном бою? Подробности

  Комментарии

Поделиться
Хабиб и Макгрегор встретятся в титульном бою? Подробности ©USA TODAY Sports

Легендарные экс-бойцы UFC Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор могут оказаться по разные стороны октагона, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Легендарные экс-бойцы UFC Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор могут оказаться по разные стороны октагона, сообщают Vesti.kz.

Хабиб и Конор вероятно сойдутся в качестве секундантов в титульном поединке Bellator в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом.

Поединок пройдет 25 января 2025 года в Дубае (ОАЭ). Как сообщает журналист DovySime MMA, Хабиб будет в углу своего двоюродного брата Усмана, а Макгрегор поддержит своего соотечественника Хьюза.

Напомним, что в 2018 году Хабиб и Конор сошлись в одном из самых громких боев в истории UFC, где россиянин одержал победу удушающим приемом в четвертом раунде, защитив титул в легком весе.

Напомним, Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году, одержал 29 побед в 29 боях ММА. Он является бывшим чемпионом UFC в легком весе. Также российский боец был внесен в Зал славы UFC.

Последний раз 36-летний Макгрегор дрался в июле 2021 года в Лас-Вегасе, когда в поединке с Дастином Порье сломал ногу в первом раунде. В итоге победу отдали американцу техническим нокаутом.

Нурмагомедов Хабиб МакГрегор Конор Ирландия Россия MMA UFC

Реклама

Живи спортом!