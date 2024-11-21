Джалолов нарвался на критику после возвращения в профи

Инспектор Британского боксерского совета по контролю (BBBofC) Дэн Фрост раскритиковал выбор соперника для непобежденного супертяжеловеса из Узбекистана Баходира Джалолова (14-0, 14 КО) по следующему бою, передают Vesti.kz.

Возвращение Джалолова на профи-ринг намечено на 6 февраля в канадском Монреале. Соперником узбека станет француз Давид Спилмонт (16-8-1, 11 КО).

"Джалолову действительно нужно начать драться с более сильной оппозицией в профи, особенно как двукратному обладателю олимпийского золота. Соперники такого уровня ничему не учат", - написал Фрост в твиттере.

Напомним, Джалолов после победы в Париже-2024 объявил о завершении карьеры в любительском боксе. Теперь он намерен полностью сосредоточиться на выступлениях в профи.

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