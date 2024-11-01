Настоящий кошмар? Баходир Джалолов узнал будущее в профи-боксе

Известный обозреватель бокса Хейден Уильямс высказался о будущем двукратного олимпийского чемпиона из Узбекистана Баходира Джалолова, сообщают Vesti.kz.

Отметим, что после победы на Олимпиаде-2024 в Париже Джалолов заявил о своем полном переходе в профи-бокс.

"Баходир Джалолов станет лучшим тяжеловесом следующего поколения. Любительская родословная и потенциально самый большой левша в истории хэвивейта. Действительно странно, что он сейчас находится вне поля зрения. Я не могу вспомнить более мощную левую руку в истории. Находить спарринг-партнеров для него будет кошмаром", - написал эксперт на своей странице в соцсети X.

Отметим, что, помимо двух золотых медалей, супертяжеловес из Узбекистана дважды побеждал на чемпионатах мира, трижды выигрывал чемпионат Азии и один раз Азиаду.

В профи, он провел 14 боев, выиграв все эти поединки досрочно. В последнем бою, который состоялся в ноябре 2023 года Дажолов в первом раунде нокаутировал Криса Томпсона из ЮАР.