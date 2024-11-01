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Обида и разочарование? чем завершились переговоры Магомеда Адиева с "Актобе"

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Обида и разочарование? чем завершились переговоры Магомеда Адиева с "Актобе" ©КФФ

Российский тренер Магомед Адиев в будущем году не возглавит "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Российский тренер Магомед Адиев в будущем году не возглавит "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Специалист в начале текущего года вел переговоры с руководством клуба и области, однако тогда предпочел сосредоточиться на стыковых играх Евро-2024.

В свою очередь, Магомед Адиев рекомендовал в "Актобе" другого россиянина – Дмитрия Парфенова, покинувшего клуб в августе.

После этого "красно-белые" вновь обратились к Адиеву, на тот момент освободившегося после ухода из "Ахмата", однако стороны не сошлись в условиях контракта.

Сам Магомед Адиев решил взять перерыв до следующего года, в то время как в "Актобе" отказались от его кандидатуры окончательно.

По данным источника, близкому к ситуации, в руководстве клуба остались разочарованы неудачными переговорами с экс-тренером сборной Казахстана. "Актобе" после окончания сезона-2024 планирует рассмотреть кандидатуры других специалистов.

Добавим, что в текущем сезоне команде удалось завоевать Кубок Казахстана, переиграв в финале "Атырау" (2:1).

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Астана 22 13 4 5 34-18 43
2 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
3 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
4 Актобе 22 10 7 5 34-25 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 22 8 8 6 26-19 32
8 Кайсар 22 8 7 7 24-23 31
9 Кызылжар 22 6 5 11 22-24 23
10 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
11 Женис 22 6 5 11 17-30 23
12 Туран 22 5 4 13 15-36 19
13 Шахтер 23 2 4 17 11-42 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Актобе ФК Адиев Магомед КПЛ

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