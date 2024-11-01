Обида и разочарование? чем завершились переговоры Магомеда Адиева с "Актобе"

Российский тренер Магомед Адиев в будущем году не возглавит "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Специалист в начале текущего года вел переговоры с руководством клуба и области, однако тогда предпочел сосредоточиться на стыковых играх Евро-2024.

В свою очередь, Магомед Адиев рекомендовал в "Актобе" другого россиянина – Дмитрия Парфенова, покинувшего клуб в августе.

После этого "красно-белые" вновь обратились к Адиеву, на тот момент освободившегося после ухода из "Ахмата", однако стороны не сошлись в условиях контракта.

Сам Магомед Адиев решил взять перерыв до следующего года, в то время как в "Актобе" отказались от его кандидатуры окончательно.

По данным источника, близкому к ситуации, в руководстве клуба остались разочарованы неудачными переговорами с экс-тренером сборной Казахстана. "Актобе" после окончания сезона-2024 планирует рассмотреть кандидатуры других специалистов.

Добавим, что в текущем сезоне команде удалось завоевать Кубок Казахстана, переиграв в финале "Атырау" (2:1).