"Кайрат" устроил голевую перестрелку с клубом-сенсацией

В Семее состоялся матч третьего тура регулярного чемпионата Казахстана по футзалу между одноименным клубом и "Кайратом", сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 3:3. Гости уверенно вели со счетом 2:0 после голов Даурена Турсагулова и Денниса.

Затем, Кайо Торрес отыграл один гол, а Кандидо сравнял счет.

Алматинцы вновь вышли вперед благодаря голу Занотто. Но, чемпион мира в составе сборной Бразилии Феррао под конец игры, спас "Семей" от поражения.

Завтра, 2 ноября в рамках четвертого тура, команды вновь сыграют в Семее.

Алматинцы набрали семь очков и поравнялись с "Аятом" и "Жетысу". У "Семея" это первая игра в новом сезоне. Клуб из Семея, созданный в 2023 году в сезоне 2023/24 сенсационно выиграл чемпионат Казахстана, прервав гегемонию "Кайрата", который 20 раз подряд становился чемпионом страны, неизменно побеждая с сезона 2003/04.