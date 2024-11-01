Футболист сборной Казахстана получил признание в европейском клубе

Казахстанский форвард Оралхан Омиртаев признан лучшим игроком БАТЭ в октябре, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу белорусского клуба.

Голосование было проведено среди болельщиков. 55 процентов опрошенных (370 голосов из 696 участников) отдали свое предпочтение казахстанскому форварду.

В октябре Омиртаев, сыграл во всех трех матчах борисовского клуба в чемпионате - и забил победные голы "Славии" (3:2) и "Слуцку" (1:0).

Омиртаева в составе БАТЭ сыгравл в чемпионате Беларуси десять матчей, в которых забил пять голов.

Добавим, ранее Омиртаев играл за "Слуцк".

В Казахстане воспитанник карагандинского футбола выступал за родной "Шахтер", "Тобол", "Акжайык" и "Атырау".

В составе сборной Казахстана 26-летний игрок провел пять матчей и забил один гол.