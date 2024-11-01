Елена Рыбакина сошлась с чемпионом Уимблдона: известны подробности

Названо имя нового тренера первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной (№5), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Теперь, лучшая теннисистка Казахстана будет работать с известным в прошлом теннисистом, чемпионом Уимблдона - 2001, сербом Гораном Иванишевичем.

Прежним наставником Рыбакиной был хорват Стефано Вуков, с которым казахстанка сотрудничала пять лет. В августе этого года теннисистка прекратила сотрудничество со специалистом, который был отстранен из-за скандала.

В текущем году Иванишевич прекратил сотрудничество с титулованным соотечественником Новаком Джоковичем, 24 раза побеждавшим на турнирах "Большого шлема". Иванишевич и Джокович работали более пяти лет.

Отметим, что казахстанская теннисистка не выходила на корт с конца августа - из-за проблем со здоровьем Елена досрочно снялась с US Open-2024.

В этом сезоне Рыбакина выиграла три турнира - в Брисбене, Абу-Даби и Штутгарте. Однако год оказался нелегким: из-за различных факторов, включая травмы, Рыбакина была вынуждена пропустить 10 турниров и завершила сотрудничество с тренером.