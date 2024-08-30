Новый скандал вокруг Рыбакиной. Ее многолетнего тренера отстранили от тенниса
Стефано Вуков долгие годы был личным тренером казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, но в августе стороны неожиданно решили прекратить сотрудничество. Однако, затем профиль Вукова внезапно пропал из списка лицензированных работников WTA, передают Vesti.kz.
Стефано Вуков долгие годы был личным тренером казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, но в августе стороны неожиданно решили прекратить сотрудничество. Однако, затем профиль Вукова внезапно пропал из списка лицензированных работников WTA, передают Vesti.kz.
Во время снятия Рыбакиной с US Open американский журналист Крэйг Шапиро сообщил в соцсетях, что бывший тренер Елены получил дисквалификацию от WTA. Ему запрещено работать в женском туре по не названным пока причинам.
Позже Шапиро добавил, что профиль Вукова удален с официального сайта WTA, а его имя убрали из списка лицензированных тренеров. Там, где раньше была биография Вукова, теперь действительно пустая страница. В обширном списке тренеров с правом на работу в WTA (в том числе ныне безработных) Вуков больше не значится, хотя еще недавно был там.
В ближайшие дни по данной информации должно появится больше подробностей. При этом, напряжение вокруг состояние самой Рыбакиной растет во всем мировом теннисе. Специалисты отмечают, что снятие с различных турниров превратилось в тенденцию для Елены в нынешнем сезоне и ее состояние вызывает тревогу.
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