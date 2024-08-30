Новый скандал вокруг Рыбакиной. Ее многолетнего тренера отстранили от тенниса

Стефано Вуков долгие годы был личным тренером казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, но в августе стороны неожиданно решили прекратить сотрудничество. Однако, затем профиль Вукова внезапно пропал из списка лицензированных работников WTA, передают Vesti.kz.

Во время снятия Рыбакиной с US Open американский журналист Крэйг Шапиро сообщил в соцсетях, что бывший тренер Елены получил дисквалификацию от WTA. Ему запрещено работать в женском туре по не названным пока причинам.

Позже Шапиро добавил, что профиль Вукова удален с официального сайта WTA, а его имя убрали из списка лицензированных тренеров. Там, где раньше была биография Вукова, теперь действительно пустая страница. В обширном списке тренеров с правом на работу в WTA (в том числе ныне безработных) Вуков больше не значится, хотя еще недавно был там.

В ближайшие дни по данной информации должно появится больше подробностей. При этом, напряжение вокруг состояние самой Рыбакиной растет во всем мировом теннисе. Специалисты отмечают, что снятие с различных турниров превратилось в тенденцию для Елены в нынешнем сезоне и ее состояние вызывает тревогу.