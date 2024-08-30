"Ненормальная ситуация". В мировом теннисе шокированы состоянием Рыбакиной

Елена Рыбакина снялась с очередного турнира, на сей раз это стал заключительный "большой шлем" в сезоне - US Open. На это решение и общее состояние казахстанской теннисистки отреагировала бывшая первая ракетка мира в парном разряде Ренне Стаббс, передают Vesti.kz.

По мнению Стаббс снятие казахстанки с US Open является ненормальной ситуацией:

"Очевидно, что что-то происходит. Не хочу спекулировать, но это крайне необычная ситуация. Восемь снятий в этом году, теперь неизвестная травма на US Open. Мне просто кажется, что здесь что-то происходит, это ненормальная ситуация. Я видела ее в последние пару дней, выглядела она неважно. Я много лет вижу ее в туре, знаю, как она выглядит, когда счастлива, здорова и хорошо играет. Когда она хорошо играет, на этой поверхности она одна из лучших, если не лучший игрок в мире. Так что с ней происходит, мне кажется, что-то большее, чем мы себе представляем. Это ужасно. Это грустно. Она такой милый человек, с ней так приятно рядом находиться. Мы желаем ей всего наилучшего и надеемся, что она найдет то, что ей нужно", — приводит слова Стаббс The Tennis Letter.

Напомним, что Рыбакина должна была сыграть во втором круге US Open с Джессикой Понше.

Ранее в третий круг соревнований шагнула другая казахстанка Юлия Путинцева (№32).