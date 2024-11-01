Лидеру чемпионата дали миллион евро за победу над "Бешикташем" Зайнутдинова

Турецкий "Галатасарай" получил солидную премию за победу в стамбульском дерби над "Бешикташем", сообщают Vesti.kz.

По информации азербайджанского сайта Oxu.az руководство "Галатасарая" за победу в этом матче, наградило игроков клуба премией в размере миллиона евро.

Команды сыграли в начале этой недели с в матче десятого тура Турецкой Суперлиги. "Галатасарай" одержал победу на своем поле со счетом 2:1.

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов остался на скамейке запасных "Бешикташа", который потерпел первое поражение в новом сезоне чемпионата Турции.

"Галатасарай" набрал 28 очков и занимает первое место. У "Бешикташа" 20 баллов и четвертая строчка.