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Фанат Головкина получил чемпионский пояс после победы на выборах президента США

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Фанат Головкина получил чемпионский пояс после победы на выборах президента США ©depositphotos.com/thenews2.com

Всемирный боксерский совет (WBC) поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, сообщают Vesti.kz.

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Всемирный боксерский совет (WBC) поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, сообщают Vesti.kz.

Организация таким образом, отметила "возвращение года", вручив политику чемпионский пояс WBC. Трофей Трампу передал суперзвезда Голливуда Сильвестр Сталлоне, являющийся амбассадором WBC.

"Великий Сталлоне вручил президенту Трампу престижный зелено-золотой пояс, чтобы отметить его невероятное возвращение. Президент Трамп всегда был непоколебимым сторонником бокса и дорогим другом WBC и пожизненного президента организации дона Хосе Сулеймана", - заявили в организации.

Напомним, выборы в США прошли 5 ноября. Трамп, представляющий Республиканскую партию, победил Камалу Харрис из Демократической партии. Трамп вступит в должность 20 января 2025 года, когда состоится инаугурация президента США.

78-летний Дональд уже был президентом США с 2017 по 2021 годы. Трамп может войти в историю как первый за последние 120 лет президент, сумевший вернуться в Белый дом после перерыва на один срок.

Добавим, что Трамп является большим поклонником казахстанского боксера-профессионала Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО), владевшего титулами чемпиона в среднем весе. Американский политик посетил несколько боев казахстанца и всегда высоко отзывался о его спортивных навыках, и даже посещал раздевалку.

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