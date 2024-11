Фанат Головкина получил чемпионский пояс после победы на выборах президента США

Всемирный боксерский совет (WBC) поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, сообщают Vesti.kz.

Организация таким образом, отметила "возвращение года", вручив политику чемпионский пояс WBC. Трофей Трампу передал суперзвезда Голливуда Сильвестр Сталлоне, являющийся амбассадором WBC.

The great @TheSlyStallone, presented President Trump with the prestigious Green & Gold belt in recognition of his remarkable comeback. President @realDonaldTrump has been a steadfast supporter of the sport of boxing and a valued friend to the WBC & Lifetime President Don Jose. pic.twitter.com/eBo18Hf0wh