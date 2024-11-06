Фанат Головкина стал президентом США

Победителем президентских выборов в Соединенных Штатах станет Дональд Трамп. Такое заявление сделали сразу несколько американских СМИ, передает Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

По данным телеканала Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков, что означает его победу на выборах президента. Кроме того, издание The Hill также заявило о победе Дональда Трампа на выборах. Издание ссылается на прогнозы портала Decision Desk (DDHQ), согласно которым Трамп вышел в лидеры в Пенсильвании и Аляске, что обеспечило ему ровно 270 голосов выборщиков.

При этом данные нельзя считать окончательными, поскольку подсчет голосов может занять несколько дней.

Напомним, что в Соединенных Штатах проходят выборы президента, главными кандидатами на которых являются Дональд Трамп от республиканцев и Камала Харрис - от демократов. Это 60-е президентские выборы в истории Штатов, на которых будет избран 47-й президент этой страны.

Дональд уже был президентом США с 2017 по 2021 годы.

Добавим, что Трамп является большим поклонником казахстанского боксера-профессионала Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО), владеющего титулами чемпиона в среднем весе. Американский политик посетил несколько боев казахстанца и всегда высоко отзывался о его спортивных навыках, и даже посещал раздевалку.