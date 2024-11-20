Поставлена окончательная точка в споре Месси и Роналду

Энрик Масип, который является советником владельца "Барселоны" Жоана Лапорты, высказался о соперничестве аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду, передает Vesti.kz

Оба футболиста продолжают выступление как в клубе, так и в сборной. Лео выступает за американский "Интер Майами", а Роналду играет за саудовский "Аль-Наср".

"Если бы все решал только талант, тогда у Месси могло бы быть 13 "Золотых мячей". Месси для меня на четыре головы выше Криштиану Роналду", - цитирует Масипа Marca.

По ходу карьеры Месси выиграл восемь "Золотых мячей". Вторым по количеству таких наград идет Роналду – у него пять "Золотых мячей" на полке.

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