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Криштиану Роналду уделывает Лионеля Месси: подробности

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Криштиану Роналду уделывает Лионеля Месси: подробности ©instagram.com/cristiano/

39-летний Криштиану Роналду оторвался от Лионеля Месси по количеству голов в составе сборной, сообщают Vesti.kz.

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39-летний Криштиану Роналду оторвался от Лионеля Месси по количеству голов в составе сборной, сообщают Vesti.kz.

В пятом туре групповой стадии Лиги наций УЕФА сборная Португалии одержала уверенную победу над командой Польши со счетом 5:1.

Подопечные Роберто Мартинеса продемонстрировали отличную игру, а Роналду оформил дубль. Теперь в активе Роналду 135 голов за национальную сборную, что укрепляет его лидерство над 37-летним Месси, у которого на счету 112 мячей за сборную Аргентины.

В общей сложности Роналду достиг внушительной отметки в 910 голов за карьеру, продолжая устанавливать новые рекорды и укреплять свое место в истории футбола.

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