Чемпион КХЛ сенсационно проиграл. В клубе разозлились на казахстанца

Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин высказался об игровом времени казахстанского нападающего Никиты Михайлиса в матче с "Барысом" в регулярном чемпионате КХЛ, передает Vesti.kz.

Игра прошла в Астане и завершилась со счетом 2:1 в пользу "Барыса". Михайлис ушел со льда без шайб.

- В одном из предыдущих матчей Никита Михайлис сыграл около 5-6 минут. Сегодня он провел на льду около 16-17 минут. Что помогло ему вернуть ваше доверие?

- Сегодня у нас было большинство, в котором он участвовал, но, к сожалению, не забил. Если бы я перед игрой знал, как он сегодня будет играть, я бы ему и пяти минут не дал.

В этом сезоне КХЛ Никита Михайлис сыграл за "Металлург" 27 матчей, в которых набрал 16 (7+9 очков).