Левандовски сделал признание о переходе в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Барселоны" и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски признался, что в свое время мог перейти в "Манчестер Юнайтед" из дортмундской "Боруссии", передают Vesti.kz.

На вопрос о том, почему он не подписал контракт, форвард сказал: "Спросите у клуба".

Затем продолжил:

"Я помню разговор с президентом "Боруссии". Он сказал, что я им нужен. Они не собираются продавать меня в "Манчестер Юнайтед", потому что я очень важен для них, и сейчас не самое подходящее время. Так что да, тогда я хотел перейти в "Манчестер Юнайтед", потому что если сэр Алекс Фергюсон зовет тебя, ты не можешь сказать "нет". Особенно когда мне было 22 или 23 года. Я играл за "Боруссию". Я был счастлив, но "Манчестер Юнайтед" - это как расцвет", - рассказал Левандовски в интервью на YouTube-канале Рио Фердинанда.

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Напомним, что до перехода в "Боруссию" из "Леха" в 2010 году Левандовски также играл на родине за "Знич", "Легию-2" и "Дельту". Дортмундцы тогда заплатили за его трансфер 4,75 миллиона евро. В 2022-м он перебрался в "Барселону" из "Баварии", подписав четырехлетний контракт с опцией возможного продления еще на один сезон. В нынешнем сезоне Ла Лиги поляк провел 13 матчей за каталонский клуб, забил 14 голов и сделал 2 ассиста.