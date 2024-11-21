Левандовски рассказал о конкуренции с Месси и Роналду

Нападающий "Барселоны" и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски рассказал о соперничестве с аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Обладатель "Золотого мяча" выбрал между Месси и Роналду

"Я смотрел на них, чтобы вдохновить себя на установление рекордов и забивание голов. Речь не о том, чтобы превзойти их достижения — они из другого мира и другой реальности. Но мне хотелось бы быть где-то рядом, а в некоторых аспектах даже лучше. Я мечтал, чтобы мое имя упоминалось рядом с ними в списках номинантов на престижные награды", - рассказал Левандовски в интервью на YouTube-канале Рио Фердинанда.