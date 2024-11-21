Левандовски рассказал о конкуренции с Месси и Роналду
Нападающий "Барселоны" и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски рассказал о соперничестве с аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.
Нападающий "Барселоны" и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски рассказал о соперничестве с аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.
Обладатель "Золотого мяча" выбрал между Месси и Роналду
"Я смотрел на них, чтобы вдохновить себя на установление рекордов и забивание голов. Речь не о том, чтобы превзойти их достижения — они из другого мира и другой реальности. Но мне хотелось бы быть где-то рядом, а в некоторых аспектах даже лучше. Я мечтал, чтобы мое имя упоминалось рядом с ними в списках номинантов на престижные награды", - рассказал Левандовски в интервью на YouTube-канале Рио Фердинанда.
Левандовски провел 13 матчей за "Барселону" в нынешнем сезоне Ла Лиги, забил 14 голов и сделал 2 ассиста.
Поставлена окончательная точка в споре Месси и Роналду
Месси сейчас является игроком американского "Интер Майами", установил немало достижений за карьеру. Восемь раз выигрывал "Золотой мяч", это абсолютный рекорд.
Роналду на данный момент защищает цвета саудовского "Аль-Насра", в его активе пять "ЗМ".
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