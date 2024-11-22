"Барыс" влетел худшему клубу КХЛ

Столичный "Барыс" не смог справиться с хабаровским "Амуром" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 0:3. В составе гостей дубль оформил Александр Гальченюк (23-я минута, 28-я), а также отличился Олег Ли (55-я).

Астанчане провалили второй период, пропустив две шайбы, а в третьем позволили сопернику развить преимущество, потерпев закономерное поражение.

Несмотря на неудачу, "Барыс" с 20 очками остался на 11-м месте в Восточной конференции, в которой "Амур" с 15 баллами занимает последнюю, 12-ю строчку. У хабаровчан наименьшее количество очков среди всех участников КХЛ.

Следующую игру подопечные Галыма Мамбеталиева проведут на своем льду с омским "Авангардом" 24 ноября.