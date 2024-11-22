"Кайрат" объявил о трансфере футболиста сборной Казахстана

Футбольный клуб "Кайрат" объявил о подписании контракта с игроком сборной Казахстана Еркином Тапаловым. Соглашение рассчитано до конца 2025 года с возможностью пролонгации на один сезон, передают Vesti.kz.

• Дата рождения: 3 сентября 1993 г.

• Позиция: опорный полузащитник, фланговый защитник.

• Рост: 180 см.

• Вес: 77 кг.

Еркин – воспитанник уральского "Акжайыка". Профессиональную карьеру начинал в 2011 году в родном клубе, где выступал на протяжении девяти сезонов. Помимо этого, он защищал цвета "Жетысу", "Каспия", "Шахтера", "Турана" и "Кызылжара". Всего в казахстанской премьер-лиге сыграл 197 матчей.

Минувший сезон Тапалов провел в костанайском "Тоболе", за который сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и выполнил 4 голевые передачи.

За сборную Казахстана дебютировал в 2019 году, и с тех пор провел 17 матчей в составе национальной команды.