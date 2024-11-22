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"Кайрат" объявил о трансфере футболиста сборной Казахстана

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"Кайрат" объявил о трансфере футболиста сборной Казахстана ©КФФ

Футбольный клуб "Кайрат" объявил о подписании контракта с игроком сборной Казахстана Еркином Тапаловым. Соглашение рассчитано до конца 2025 года с возможностью пролонгации на один сезон, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Кайрат" объявил о подписании контракта с игроком сборной Казахстана Еркином Тапаловым. Соглашение рассчитано до конца 2025 года с возможностью пролонгации на один сезон, передают Vesti.kz.

• Дата рождения: 3 сентября 1993 г.
• Позиция: опорный полузащитник, фланговый защитник.
• Рост: 180 см.
• Вес: 77 кг.

Еркин – воспитанник уральского "Акжайыка". Профессиональную карьеру начинал в 2011 году в родном клубе, где выступал на протяжении девяти сезонов. Помимо этого, он защищал цвета "Жетысу", "Каспия", "Шахтера", "Турана" и "Кызылжара". Всего в казахстанской премьер-лиге сыграл 197 матчей.

Минувший сезон Тапалов провел в костанайском "Тоболе", за который сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и выполнил 4 голевые передачи.

За сборную Казахстана дебютировал в 2019 году, и с тех пор провел 17 матчей в составе национальной команды.


Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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