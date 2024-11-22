Рахмонов узнал цену победы над Гэрри

Британский эксперт в сфере бокса и ММА Ли Кормли заявил корреспонденту Vesti.kz, что казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) не является фаворитом в бою с ирландцем Иэном Гэрри (15-0).

Их противостояние пройдет 7 декабря в Лас-Вегасе (США). Оно будет рассчитано на пять раундов.

Отметим, что Шавкат занимает третье место в рейтинге полусреднего веса, а его соперник идет седьмым.

"Посмотрите на послужной список бойцов. Они непобежденные и с хорошим победным темпом. Это битва пройдет на высоком уровне. Здесь нет фаворита или аутсайдера. Оба бойца имеют прекрасные шансы на победу. Все будет зависеть от деталей, таких как физическая подготовка, настрой, наличие меньшего количества ошибок и умение воспользоваться ими. Очень жаль, что они сразятся не в титульном бою. Я считаю, что кто бы не победил, он будет достоин чемпионского титула", - отметил Кормли.

Напомним, чемпионом дивизиона является Белал Мухаммад, который завоевал пояс в полусреднем весе благодаря победе над британцем Леоном Эдвардсом на турнире UFC, состоявшемся 27 июля 2024 года в Манчестере. Он должен был драться с казахстанцем, но из-за состояния здоровья был вынужден отказаться от боя.

Рахмонов последний раз бился 16 декабря 2023 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США), когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона.