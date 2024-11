Месси получил нового тренера в "Интер Майами": они вместе играли за одну команду

Стало известно, кто возглавит "Интер Майами" после ухода с поста главного тренера аргентинца Херардо Мартино, передают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, им станет Хавьер Маскерано, с которым будет подписан трехлетний контракт.

🚨🇺🇸 Javier Mascherano's contract as new Inter Miami head coach will be valid for the next three years. pic.twitter.com/F1pqR5Wztj