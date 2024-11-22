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Месси получил нового тренера в "Интер Майами": они вместе играли за одну команду

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Месси получил нового тренера в "Интер Майами": они вместе играли за одну команду ©Depositphotos.com/thenews2.com

Стало известно, кто возглавит "Интер Майами" после ухода с поста главного тренера аргентинца Херардо Мартино, передают Vesti.kz.

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Стало известно, кто возглавит "Интер Майами" после ухода с поста главного тренера аргентинца Херардо Мартино, передают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, им станет Хавьер Маскерано, с которым будет подписан трехлетний контракт.

Напомним, Маскерано и Лионель Месси вместе выступали за "Барселону" и сборную Аргентины. После завершения игровой карьеры Маскерано тренировал аргентинские сборные до 20 и 23 лет.

Месси с прошлого года защищает цвета "Интер Майами", за который в этом сезоне МЛС провел 22 матча, забил 21 гол и отдал 11 результативных передач. "Интер Майами" досрочно выиграл регулярный чемпионат МЛС, но выбыл из плей-офф уже на первой стадии.

Ранее слухи отправляли в "Интер Майами" бывшего тренера "Барселоны" Хави Эрнандеса, но затем эту информацию опровергли из-за не лучших отношений Хави с Месси и Жорди Альбой.

Месси Лионель Футбол США Аргентина Барселона

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