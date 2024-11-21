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Вчера 23:07
 

Стало известно, почему Хави не возглавит "Интер Майами" Месси

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Стало известно, почему Хави не возглавит "Интер Майами" Месси ©ФК "Барселона"

"Интер Майами" находится в поиске нового главного тренера после ухода Херардо Мартино. В связи с этим в последние дни экс-наставника "Барселоны" Хави Эрнандеса стали связывать с флоридским клубом, передают Vesti.kz.

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"Интер Майами" находится в поиске нового главного тренера после ухода Херардо Мартино. В связи с этим в последние дни экс-наставника "Барселоны" Хави Эрнандеса стали связывать с флоридским клубом, передают Vesti.kz.

Подобные разговоры основывались на том, что Хави может воссоединиться с бывшими игроками каталонского клуба, которые сейчас выступают за "Интер Майами" - это Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

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Однако по информации Sport.es, Хави не был реальным вариантом для "Интер Майами", поскольку у него сложились не лучшие отношения с некоторыми экс-игроками "Барселоны".

Отмечается, что Месси и Хави всегда поддерживали хорошие личные и профессиональные отношения, однако в последнее время они несколько охладели друг другу. С Альбой и вовсе у Хави есть серьезные разногласия.

Таким образом, появление Хави на посту главного тренера "Интер Майами" исключается, чтобы не испортить благоприятную обстановку в раздевалке.

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Хави за свою тренерскую карьеру возглавлял только два клуба - катарский "Аль-Садд" (2019-2021) и каталонскую "Барселону" (2021-2024), воспитанником которой является. 

Интересно, что Хави мог бы и в этом сезоне тренировать "сине-гранатовых", но после его заявлений о нестабильной финансовой устойчивости "Барселоны" в клубе решили заменить его на немецкого специалиста Ханса-Дитера Флика. 

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