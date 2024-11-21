Месси возвращается в "Барселону": известны подробности

Лионель Месси, звезда мирового футбола и нынешний лидер американского "Интера Майами", готов вернуться "Барселону". Аргентинский футболист получил личное приглашение от президента "сине-гранатовых" Жоана Лапорты - на торжественное празднование 125-летия каталонского клуба, которое пройдет 29 ноября в театре Лисеу, передают Vesti.kz.

Этот шаг Лапорты можно считать попыткой примирения после болезненного расставания в 2021 году. Тогда Месси был вынужден покинуть "Барселону" из-за финансовых и структурных проблем клуба, несмотря на достигнутую договоренность о новом контракте.

Для самого аргентинца и миллионов преданных болельщиков это стало тяжелым ударом, который оставил след в их взаимоотношениях.

Тем не менее Лапорта решил оставить прошлое позади и пригласить Месси на мероприятие, где соберутся великие фигуры клуба, такие как

Месси не смог посетить прощальный матч Иньесты из-за своих обязательств перед сборной Аргентины. Однако на этот раз он, скорее всего, присоединится к празднованию.

Согласно подкасту Tot Costa на радио Каталонии, предстоящая торжественная дата станет для аргентинца первым шансом снова оказаться среди своих бывших товарищей и тренеров.

Кроме того, он может встретиться с Луи ван Галом, с которым у него был напряженный конфликт во время чемпионата мира 2022 года.

Месси посвятил "Барселоне" более двух десятилетий, начав свой путь в системе клуба в 2000 году. За это время он стал настоящей легендой "сине-гранатовых": десятикратным чемпионом Испании, семикратным обладателем Кубка и восьмикратным победителем Суперкубка страны.

На международной арене Лео четырежды поднимал над головой трофей Лиги чемпионов и трижды завоевывал Суперкубок УЕФА.

После ухода из "Барселоны" аргентинец провел два сезона в "Пари Сен-Жермене", а с 2023 года защищает цвета "Интер Майами".

Празднование 125-летия "Барселоны" станет значимым событием не только для каталонцев, но и для самого Месси, который, возможно, впервые после своего ухода вновь окажется среди родных стен.