В "Астану" вернулся игрок сборной Казахстана. Но нужен ли он клубу?

Кандидат в сборную Казахстана Арман Кенесов завершил сезон в "Актобе" и будущей зимой должен присоединиться к "Астане". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, есть ли будущее у креативного полузащитника в столичном клубе.

Кенесов находился на правах аренды в "Актобе" и сейчас продолжение его карьеры зависит от "Астаны". Сезон для "Астаны" еще не закончен и по Кенесову вопрос отложен до начала следующего года.

Вероятно, полузащитник поедет на первые зимние сборы столичного клуба и уже тренерский штаб во главе с Григорием Бабаяном оценит его перспективы.

Так нужен ли Кенесов "Астане"? В данном случае стоит взглянуть на контекст казахстанского блока игроков в команде Григория Бабаяна. "Астана" зимой может расстаться с некоторыми местными футболистами, в частности, не определено будущее Исламбека Куата, Марата Быстрова и почти наверняка уйдет из команды Тимур Досмагамбетов.

В таком случае клубу нужны будут казахстанские футболисты для обоймы и заявки. Кенесов - относительно молодой, мотивированный игрок, левоногий полузащитник - это плюсы, которые говорят за игрока.

Но в то же время у Бабаяна высокие требования к игрокам центральной оси, для тренера важны не только технические качества, но и атлетизм, выносливость, работа без мяча. И на бумаге одним из конкурентов Кенесова может стать Назми Грипши - один из игровых лидеров нынешней "Астаны".

И если учитывать, в каком статусе находятся большинство казахстанских футболистов в "Астане", можно предположить, что Кенесов опять же станет опцией для ротации. К тому же сейчас он не вызывается в сборную Казахстана.

Шанс Кенесова - качественно проявить себя на сборах. Но если этого не произойдет, то не исключено, что хавбека снова отдадут в аренду в один из казахстанских клубов.