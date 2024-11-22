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В "Астану" вернулся игрок сборной Казахстана. Но нужен ли он клубу?

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В "Астану" вернулся игрок сборной Казахстана. Но нужен ли он клубу? ©КФФ

Кандидат в сборную Казахстана Арман Кенесов завершил сезон в "Актобе" и будущей зимой должен присоединиться к "Астане". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, есть ли будущее у креативного полузащитника в столичном клубе.

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Кандидат в сборную Казахстана Арман Кенесов завершил сезон в "Актобе" и будущей зимой должен присоединиться к "Астане". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, есть ли будущее у креативного полузащитника в столичном клубе.

Кенесов находился на правах аренды в "Актобе" и сейчас продолжение его карьеры зависит от "Астаны". Сезон для "Астаны" еще не закончен и по Кенесову вопрос отложен до начала следующего года.

Вероятно, полузащитник поедет на первые зимние сборы столичного клуба и уже тренерский штаб во главе с Григорием Бабаяном оценит его перспективы.

Так нужен ли Кенесов "Астане"? В данном случае стоит взглянуть на контекст казахстанского блока игроков в команде Григория Бабаяна. "Астана" зимой может расстаться с некоторыми местными футболистами, в частности, не определено будущее Исламбека Куата, Марата Быстрова и почти наверняка уйдет из команды Тимур Досмагамбетов.

В таком случае клубу нужны будут казахстанские футболисты для обоймы и заявки. Кенесов - относительно молодой, мотивированный игрок, левоногий полузащитник - это плюсы, которые говорят за игрока.

Но в то же время у Бабаяна высокие требования к игрокам центральной оси, для тренера важны не только технические качества, но и атлетизм, выносливость, работа без мяча. И на бумаге одним из конкурентов Кенесова может стать Назми Грипши - один из игровых лидеров нынешней "Астаны".

И если учитывать, в каком статусе находятся большинство казахстанских футболистов в "Астане", можно предположить, что Кенесов опять же станет опцией для ротации. К тому же сейчас он не вызывается в сборную Казахстана.

Шанс Кенесова - качественно проявить себя на сборах. Но если этого не произойдет, то не исключено, что хавбека снова отдадут в аренду в один из казахстанских клубов.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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