Обладатель "Золотого мяча" рассказал о разнице между Гвардиолой и Симеоне

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании по футболу Родри, выигравший "Золотой мяч" в 2024 году, рассказал о разнице между главным тренером английского клуба Хосепом Гвардиолой и наставником мадридского "Атлетико" Диего Симеоне, передают Vesti.kz.

"У каждого из них свой стиль. Я помню, что Симеоне был интенсивным в своих посланиях, и я помню, как приходил на тренировки с головной болью. Пеп более спокойный, но он анализирует все с помощью доски... Они разные. Симеоне более эмоционален, а Пеп более методичен, но оба ведут тебя в одно и то же место", - цитирует Родри Cadena SER.

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Родри выступал за "Атлетико" в период 2018-2019 годов, после чего перешел в "Манчестер Сити" за 70 миллионов евро.

В предыдущем сезоне Родри выиграл чемпионат Англии, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА в составе "Манчестер Сити", а со сборной Испании стал чемпионом Европы-2024 в Германии, где его признали лучшим игроком континентального турнира.

В гонке за "Золотой мяч" испанец опередил нападающего мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора, став первым в истории английского клуба лучшим футболистом мира по версии журнала France Football.