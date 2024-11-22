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Обладатель "Золотого мяча" рассказал о разнице между Гвардиолой и Симеоне

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Обладатель "Золотого мяча" рассказал о разнице между Гвардиолой и Симеоне ©Depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании по футболу Родри, выигравший "Золотой мяч" в 2024 году, рассказал о разнице между главным тренером английского клуба Хосепом Гвардиолой и наставником мадридского "Атлетико" Диего Симеоне, передают Vesti.kz.

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Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании по футболу Родри, выигравший "Золотой мяч" в 2024 году, рассказал о разнице между главным тренером английского клуба Хосепом Гвардиолой и наставником мадридского "Атлетико" Диего Симеоне, передают Vesti.kz.

"У каждого из них свой стиль. Я помню, что Симеоне был интенсивным в своих посланиях, и я помню, как приходил на тренировки с головной болью. Пеп более спокойный, но он анализирует все с помощью доски... Они разные. Симеоне более эмоционален, а Пеп более методичен, но оба ведут тебя в одно и то же место", - цитирует Родри Cadena SER.

"Манчестер Сити" официально решил судьбу Гвардиолы

Родри выступал за "Атлетико" в период 2018-2019 годов, после чего перешел в "Манчестер Сити" за 70 миллионов евро.

В предыдущем сезоне Родри выиграл чемпионат Англии, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА в составе "Манчестер Сити", а со сборной Испании стал чемпионом Европы-2024 в Германии, где его признали лучшим игроком континентального турнира.

В гонке за "Золотой мяч" испанец опередил нападающего мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора, став первым в истории английского клуба лучшим футболистом мира по версии журнала France Football.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2 Манчестер Сити 11 7 2 2 22-13 23
3 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5 Ноттингем Форест 11 5 4 2 15-10 19
6 Брайтон энд Хов Альбион 11 5 4 2 19-15 19
7 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8 Ньюкасл Юнайтед 11 5 3 3 13-11 18
9 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10 Тоттенхэм Хотспур 11 5 1 5 23-13 16
11 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13 Манчестер Юнайтед 11 4 3 4 12-12 15
14 Вест Хэм Юнайтед 11 3 3 5 13-19 12
15 Лестер Сити 11 2 4 5 14-21 10
16 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18 Кристал Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19 Вулверхэмптон Уондерерс 11 1 3 7 16-27 6
20 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4

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Атлетико Мадрид Ла Лига Футбол Гвардиола Хосеп Манчестер Сити АПЛ

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