|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Контрольные матчи 2014/15
|Казахстан (U-15)
|
1
|
|
|
|
|Товарищеские матчи 2015
|Казахстан (U-16)
|
1
|
|
|
|
|60
|Международный юношеский (U-15) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Азербайджан - 2015
|Казахстан (U-15)
|
3
|
|
|
|
|90
|4 (4)
|Футбол. Контрольные матчи 2016
|Казахстан (U-17)
|
7
|
|
|
|
|280
|Футбол. Контрольные матчи 2016
|Казахстан (U-16)
|
7
|
3+0
|
|
|
|422
|Товарищеские матчи 2016
|Казахстан (U-17)
|
2
|
|
|
|
|80
|Товарищеские матчи 2016
|Казахстан (U-16)
|
2
|
|
|
|
|166
|Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Македония - 2016
|Казахстан (U-16)
|
3
|
|
|
|
|113
|4 (4)
|Вторая лига Казахстана 2016
|Иртыш-М
|
5
|
|
|
1
|
|167
|7 (14)
|9-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2016
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
2
|
|156
|1 (4)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2016/17 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
1
|
|
|
1
|
|50
|3 (4)
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-18)
|
2
|
1+0
|
|
|
|180
|Вторая лига Казахстана 2017
|Иртыш-М
|
23
|
|
|
7
|
|1634
|8 (16)
|Юношеский (U-17) турнир памяти Антона Шоха 2017
|Казахстан (U-17)
|
4
|
1+0
|
|
|
|331
|1 (4)
|Футбол. Контрольные матчи 2018
|Казахстан (U-18)
|
3
|
|
|
|
|180
|Товарищеские матчи 2018
|Казахстан (U-18)
|
3
|
|
|
|
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Иртыш
|
2
|
|
|
|
|68
|10 (12)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Иртыш-М
|
20
|
6+0
|
|
4
|
|1613
|12 (21)
|Международный юношеский (U-18) турнир "Кубок Словакии-2018"
|Казахстан (U-18)
|
4
|
|
|
|
|202
|4 (4)
|Международный юношеский (U-19) турнир "Мемориал Гранаткина" 2018
|Казахстан (U-19)
|
5
|
|
|
1
|
|128
|4 (4)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2018/19 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
3
|
1+0
|
|
|
|99
|4 (4)
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Иртыш
|
12
|
1+1
|
|
2
|
|343
|8 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Иртыш
|
|
|
|
|
|Вторая лига Казахстана 2019
|Иртыш-М
|
10
|
3+0
|
|
2
|
|753
|10 (17)
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2021
|Казахстан (U-21)
|
2
|
|
|
2
|
|45
|4 (6)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Иртыш
|
|
|
|
|
|12 (12)
|Первенство ФНЛ России 2020/21
|СКА-Хабаровск
|
16
|
0+1
|
|
1
|
|570
|Кубок России 2020/21
|СКА-Хабаровск
|
1
|
|
|
|
|45
|1 (3)
|Лига наций 2020/21
|Казахстан
|
|
|
|
|
|4 (4)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Кайсар
|
25
|
3+2
|
|
4
|
|1767
|13 (14)
|Международный молодежный (U-21) турнир "Кубок Антальи 2021"
|Казахстан (U-21)
|
3
|
|
|
|
|173
|5 (6)
|Отборочный турнир молодежного (U-21) Чемпионата Европы 2023
|Казахстан (U-21)
|
5
|
|
|
2
|
|350
|5 (5)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Кайсар
|
8
|
1+0
|
|
1
|
|660
|2 (4)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022
|Актобе
|
20
|
1+0
|
|
3
|
1
|823
|2 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Актобе
|
6
|
1+0
|
|
1
|
|383
|3 (4)
|Вторая лига Казахстана 2022
|Актобе-М
|
1
|
2+0
|
|
|
|68
|3 (12)
|Лига наций 2022/24
|Казахстан
|
|
|
|
|
|1 (4)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023
|Актобе
|
11
|
4+0
|
|
|
|706
|4 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Актобе
|
2
|
|
|
1
|
|128
|Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024
|Казахстан
|
|
|
|
|
|2 (6)