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Футбол

Арман Кенесов (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Актобе пз 80
Казахстан пз
Дата рождения
4 сентября 2000 (22 года)
Пол
мужской
Рост, см
172
Вес, кг
72
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Футбол. Контрольные матчи 2014/15 Казахстан (U-15)

1

Товарищеские матчи 2015 Казахстан (U-16)

1

60
Международный юношеский (U-15) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Азербайджан - 2015 Казахстан (U-15)

3

90 4 (4)
Футбол. Контрольные матчи 2016 Казахстан (U-17)

7

280
Футбол. Контрольные матчи 2016 Казахстан (U-16)

7

3+0

422
Товарищеские матчи 2016 Казахстан (U-17)

2

80
Товарищеские матчи 2016 Казахстан (U-16)

2

166
Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Македония - 2016 Казахстан (U-16)

3

113 4 (4)
Вторая лига Казахстана 2016 Иртыш-М

5

1

167 7 (14)
9-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2016 Казахстан (U-17)

3

2

156 1 (4)
Отборочный турнир чемпионата Европы 2016/17 среди юношей до 17 лет Казахстан (U-17)

1

1

50 3 (4)
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-18)

2

1+0

180
Вторая лига Казахстана 2017 Иртыш-М

23

7

1634 8 (16)
Юношеский (U-17) турнир памяти Антона Шоха 2017 Казахстан (U-17)

4

1+0

331 1 (4)
Футбол. Контрольные матчи 2018 Казахстан (U-18)

3

180
Товарищеские матчи 2018 Казахстан (U-18)

3

Премьер-Лига Казахстана 2018 Иртыш

2

68 10 (12)
Вторая лига Казахстана 2018 Иртыш-М

20

6+0

4

1613 12 (21)
Международный юношеский (U-18) турнир "Кубок Словакии-2018" Казахстан (U-18)

4

202 4 (4)
Международный юношеский (U-19) турнир "Мемориал Гранаткина" 2018 Казахстан (U-19)

5

1

128 4 (4)
Отборочный турнир чемпионата Европы 2018/19 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19)

3

1+0

99 4 (4)
Премьер-Лига Казахстана 2019 Иртыш

12

1+1

2

343 8 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Иртыш

Вторая лига Казахстана 2019 Иртыш-М

10

3+0

2

753 10 (17)
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2021 Казахстан (U-21)

2

2

45 4 (6)
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Иртыш

12 (12)
Первенство ФНЛ России 2020/21 СКА-Хабаровск

16

0+1

1

570
Кубок России 2020/21 СКА-Хабаровск

1

45 1 (3)
Лига наций 2020/21 Казахстан

4 (4)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Кайсар

25

3+2

4

1767 13 (14)
Международный молодежный (U-21) турнир "Кубок Антальи 2021" Казахстан (U-21)

3

173 5 (6)
Отборочный турнир молодежного (U-21) Чемпионата Европы 2023 Казахстан (U-21)

5

2

350 5 (5)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Кайсар

8

1+0

1

660 2 (4)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022 Актобе

20

1+0

3

1

823 2 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 Актобе

6

1+0

1

383 3 (4)
Вторая лига Казахстана 2022 Актобе-М

1

2+0

68 3 (12)
Лига наций 2022/24 Казахстан

1 (4)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023 Актобе

11

4+0

706 4 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 Актобе

2

1

128
Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024 Казахстан

2 (6)

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