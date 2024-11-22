Сборная Казахстана по боксу идет за триумфом: Сатжанов сделал громкое заявление

Главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов поделился целями команды на чемпионат Азии-2024, который пройдет с 29 ноября по 11 декабря в Чиангмае (Таиланд), передают Vesti.kz.

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- На данный момент у нас одна из самых сильных команд в мире. И эти парни поедут на чемпионат Азии. Думаю, во многих видах спорта нет такой глубины состава, как у нас: 11 заслуженных мастеров спорта, чемпионы мира и Азии, призеры Олимпийских игр, - рассказал он в интервью Olympic.kz.

Отвечая на вопрос о задачах команды, он подчеркнул:

- Задачи традиционно у нас самые высокие - завоевать как можно больше золотых медалей, занять первое место в командном зачете. Также хотим, чтобы лучший боксер турнира был именно в нашей команде. У нас много в сборной спортсменов, которые могут стать чемпионами.

Также Сатжанов заявил, что на чемпионате Азии борьба за медали будет напряженной и высококлассной, но его команда едет туда за золотом.

С составом казахстанской команды можно ознакомиться здесь.

Изначально континентальный турнир должен был принять иорданский Амман, но он был перенесен в Чиангмай по соображениям безопасности.