Кабананга завершил карьеру! Собрали топ-5 его голов за "Астану"

Один из самых ярких легионеров в истории "Астаны" Жуниор Кабананга завершил свою профессиональную карьеру. 35-летний конголезец находился в статусе свободного агента больше года, и сейчас официально объявил о том, что вешает бутсы на гвоздь. Корреспондент Vesti.kz решил собрать подборку из пяти самых красивых голов Жуниора в футболке столичного клуба.

Одна из прощальных вспышек и последний трофей

На старте сезона-2019 Кабананга выдал один из прощальных ярких перфомансов в стане "Астаны". Его второй приход в команду уже не был таким эффективным, но в Суперкубке Казахстана-2019 он сделал все и напомнил болельщикам о своей лучшей версии из прошлого. Дубль Жуниора принес "Астане" победу над "Кайратом" (2:0), причем они играли в Алматы. Второй гол получился на загляденье:

Голевое чуть в еврокубках: не у дел оборона и голкипер

Летом 2016-го Кабананга забил классный гол в домашнем матче квалификации Лиги Европы с белорусским БАТЭ (2:0). В середине второго тайма астанчане хорошо поборолись в чужой штрафной, мяч отлетел к Жуниору, и он продемонстрировал свою технику и голевое чутье. Здорово обработал мяч, развернулся и пробил точно в сетку ворот.

Первый "золотой" гол. Когда о нем заговорили все

В начале ноября 2015-го в КПЛ проводился последний тур - на чемпионство претендовали "Астана" и "Кайрат". Но если алматинцы в своем матче вели 2:0, то вот "Астана" к 85-й минуте играла по нулям с "Актобе". При ничейном исходе чемпионом стал бы "Кайрат".

Но тут в дело вмешался Кабананга, который присоединился к команде за несколько месяцев до этого. На 87-й минуте он начал атаку с моментального розыгрыша штрафного, а затем завершил ее точным ударом в дальний угол. Этот гол принес "Астане" чемпионство!

Довел дело до разгрома в группе Лиги Европы

В сезоне 2017/18 "Астана" уверенно играла в Лиге Европы, за счет чего затем пробилась в плей-офф. Лучше всего команда сыграла в домашней игре с израильским "Маккаби" из Тель-Авива. На "Астана Арене" были зафиксированы разгромные 4:0.

Во втором тайме дубль оформил Кабананга. Его первый гол вышел очень красивым - вратарь не ожидал, что столкнется с такой мощью (тайм-код - 02:13):

Когда не спас даже Родри: как нервничал "Вильярреал"

В ноябре 2017-го, все в той же группе, "Астана" играла с испанским "Вильярреалом" (2:3). И счет в этой встрече открыли футболисты казахстанского клуба, когда на 22-й минуте красивейший мяч оформил Жуниор.

Накрыть его в этом эпизоде пытался игрок под 16-м номером - это Родри, который спустя семь лет будет играть за сборную Испании и "Манчестер Сити", а еще получит "Золотой мяч"! Но даже он не успел за действиями форварда "Астаны":

Кабананга перешел в "Астану" летом 2015 года из бельгийского "Серкль Брюгге". В начале 2016-го он был отдан в аренду в турецкий "Карабюкспор", но к лету вернулся в стан столичных. В январе 2018-го саудовский "Аль-Наср" заплатил за нападающего два миллиона евро, но уже через полгода африканский страйкер вернулся в "Астану" на правах аренды. Летом 2019-го он окончательно покинул казахстанский клуб.

В 2023 году Кабананга вернулся в чемпионат Казахстана, подписав контракт с "Мактааралом". Но уже к лету он покинул стан южан и закрепился в статусе свободного агента. Это был последний клуб в карьере Жуниора.

Всего за "Астану" Кабананга провел 128 матчей, в которых забил 42 гола и сделал 13 ассистов. Он - четвертый бомбардир в истории клуба и входит в топ-20 по количеству проведенных матчей. С командой он завоевал пять золотых медалей КПЛ, Кубок Казахстана и Суперкубок страны. На его счету "золотые" голы в КПЛ-2015, КПЛ-2017, а также в финалах Кубка Казахстана-2016 и Суперкубка Казахстана-2019. С "Астаной" он пробился в групповую стадию Лиги чемпионов и трижды проходил в групповые этапы Лиги Европы.

Кроме того, Жуниор играл в клубах из Демократической Республики Конго, Бельгии, Турции, Саудовской Аравии, Катара, Беларуси, Китая и Румынии. За свою сборную провел 22 матча и забил четыре гола, стал лучшим бомбардиром Кубка африканский наций-2017.

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Фото: ФК "Астана"©️