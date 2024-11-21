Проданный "Астаной" за 2 миллиона футболист завершил карьеру. Известна причина

Стало известно, по какой причине завершил игровую карьеру бывший конголезский форвард "Астаны" и "Мактаарала" Жуниор Кабананга, передают Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, 35-летний футболист принял такое решение из-за травмы колена, которая беспокоит лучшего бомбардира Кубка африканских наций-2017 с прошлого года.

Теперь Кабананга планирует посвятить себя работе с развитием молодых игроков в ДР Конго.

Жуниор был игроком "Астаны" в 2015-2017 и 2018-2019 годах. Также в 2023-м он выступал за "Мактаарал".

Всего в КПЛ Кабананга провел 67 матчей, забил 25 голов и отдал 10 голевых передач, а также четыре раза выигрывал чемпионат Казахстана, и по одному разу Кубок и Суперкубок страны.

В 2018-м Кабананга перешел в саудовский "Аль-Наср" из "Астаны" за 2 миллиона евро. Как известно, за этот клуб сейчас выступает португальская звезда Криштиану Роналду.