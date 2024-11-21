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Роналду вернется в "Манчестер Юнайтед"? Тренер сделал заявление

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Роналду вернется в "Манчестер Юнайтед"? Тренер сделал заявление ©instagram.com/alnassr

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Рене Меленстен высказал свое мнение о возвращении Криштиану Роналду в английский клуб, который недавно возглавил его соотечественник Рубен Аморим, передают Vesti.kz.

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Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Рене Меленстен высказал свое мнение о возвращении Криштиану Роналду в английский клуб, который недавно возглавил его соотечественник Рубен Аморим, передают Vesti.kz.

Меленстен считает, что "корабль уплыл" на фоне надежд некоторых болельщиков увидеть Роналду в футболке "МЮ" в третий раз. Он также перечислил несколько причин, по которым португальский нападающий не горит желанием возвращаться в Европу.

"Ходят слухи из-за его отношений с Рубеном Аморимом, и это интригующая идея, но я не вижу, чтобы это произошло.

Роналду мог бы провести еще два года, играя в Европе, но я думаю, что он хотел присоединиться только к команде, у которой были хорошие шансы выиграть Лигу чемпионов. Он также увлекся идеей отправиться в Саудовскую Аравию и развивать футбол там, он был послом лиги, и за ним последовали другие игроки. Он также развил свой бренд в другом регионе мира и все еще продолжает играть за сборную Португалии и захочет сыграть на чемпионате мира в 2026 году.

Если бы он вернулся в топ-клуб Европы, он, возможно, не выходил бы в стартовом составе в каждой игре, а это не то, чего он хочет. Он хочет продолжать выходить в стартовом составе, продолжать забивать и попытаться достичь отметки в 1000 голов. Теперь это станет для него огромным стимулом", - цитирует Меленстена Goal.

Напомним, Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" в 2021 году после этапа карьеры в "Ювентусе". Однако возвращение прошло не так гладко, как ожидал капитан сборной Португалии, несмотря на то что он забил 27 голов и отдал пять результативных передач в 53 матчах. После конфликта с бывшим тренером Эриком тен Хагом в конце 2022 года португалец расстался с "красными дьяволами" и на правах свободного агента перешел в саудовский "Аль-Наср". За "МЮ" он также выступал в период 2003-2009 годов. В его карьере также были лиссабонский "Спортинг" и мадридский "Реал". 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2 Манчестер Сити 11 7 2 2 22-13 23
3 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5 Ноттингем Форест 11 5 4 2 15-10 19
6 Брайтон энд Хов Альбион 11 5 4 2 19-15 19
7 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8 Ньюкасл Юнайтед 11 5 3 3 13-11 18
9 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10 Тоттенхэм Хотспур 11 5 1 5 23-13 16
11 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13 Манчестер Юнайтед 11 4 3 4 12-12 15
14 Вест Хэм Юнайтед 11 3 3 5 13-19 12
15 Лестер Сити 11 2 4 5 14-21 10
16 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18 Кристал Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19 Вулверхэмптон Уондерерс 11 1 3 7 16-27 6
20 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4

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Роналду Криштиану Саудовская Аравия Футбол АПЛ Манчестер Юнайтед

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