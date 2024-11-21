Роналду вернется в "Манчестер Юнайтед"? Тренер сделал заявление

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Рене Меленстен высказал свое мнение о возвращении Криштиану Роналду в английский клуб, который недавно возглавил его соотечественник Рубен Аморим, передают Vesti.kz.

Меленстен считает, что "корабль уплыл" на фоне надежд некоторых болельщиков увидеть Роналду в футболке "МЮ" в третий раз. Он также перечислил несколько причин, по которым португальский нападающий не горит желанием возвращаться в Европу.

"Ходят слухи из-за его отношений с Рубеном Аморимом, и это интригующая идея, но я не вижу, чтобы это произошло. Роналду мог бы провести еще два года, играя в Европе, но я думаю, что он хотел присоединиться только к команде, у которой были хорошие шансы выиграть Лигу чемпионов. Он также увлекся идеей отправиться в Саудовскую Аравию и развивать футбол там, он был послом лиги, и за ним последовали другие игроки. Он также развил свой бренд в другом регионе мира и все еще продолжает играть за сборную Португалии и захочет сыграть на чемпионате мира в 2026 году. Если бы он вернулся в топ-клуб Европы, он, возможно, не выходил бы в стартовом составе в каждой игре, а это не то, чего он хочет. Он хочет продолжать выходить в стартовом составе, продолжать забивать и попытаться достичь отметки в 1000 голов. Теперь это станет для него огромным стимулом", - цитирует Меленстена Goal.

Напомним, Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" в 2021 году после этапа карьеры в "Ювентусе". Однако возвращение прошло не так гладко, как ожидал капитан сборной Португалии, несмотря на то что он забил 27 голов и отдал пять результативных передач в 53 матчах. После конфликта с бывшим тренером Эриком тен Хагом в конце 2022 года португалец расстался с "красными дьяволами" и на правах свободного агента перешел в саудовский "Аль-Наср". За "МЮ" он также выступал в период 2003-2009 годов. В его карьере также были лиссабонский "Спортинг" и мадридский "Реал".