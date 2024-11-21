Трамп "лишил" Рахмонова боя в UFC: что произошло?

Эксперт из мира ММА Айдар Махметов высказался о несостоявшемся поединке UFC между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) и американцем Колби Ковингтоном (17-4). Он выразил свое мнение в интервью корреспонденту Vesti.kz на YouTube-канале SauBall.

В тот момент, пока Рахмонов находился без соперника, Ковингтон выразил готовность разделить с ним клетку. Шавкат ответил, что не против этого, а еще между ними был трешток.

Однако до конкретики дело не дошло. Шавкату дали в соперники ирландца Иэна Гэрри (15-0), а Колби подерется с другим американцем Хоакином Бакли (20-6), который изначально должен был сойтись с Гэрри.

– Возможно ли такое, что команда Колби искала для него более простой бой, чтобы не было риска проиграть сразу же после победы Дональда Трампа на президентских выборах США (Ковингтон - большой поклонник Трампа)?

– Возможно, этот момент тоже сыграл. Трамп - большой любитель ММА, и, в частности, UFC. Он присутствовал на последнем номерном турнире, UFC 309 в Нью-Йорке. Буквально сразу, после победы на выборах, он пришел туда в компании Илона Маска. Я думаю, что Колби, как оплоту поддержки Трампа в UFC, логичнее было дать более простого соперника, каким видится Бакли. Он ударник. Наверное, у руководства есть надежды, что с ним у него будет более равный бой, чем мог бы сложиться с Шавкатом.

Целиком интервью с Айдаром Махметовым о бое Рахмонов - Гэрри и других казахстанских бойцах можете посмотреть здесь:

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