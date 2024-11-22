UFC представил постер турнира с боем Рахмонова

Представлен официальный постер турнира UFC 310, на котором выступит непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0), сообщают Vesti.kz.

В этом ивенте, который пройдет 7 декабря в Лас-Вегасе (США) Рахмонов в соглавном поединке, рассчитанным на пять раундов, будет противостоять непобежденному ирландцу Иэну Гэрри (15-0). Шавкат занимает третье место в рейтинге полусреднего веса, а его соперник, идет на седьмой строчке.

В главном противостоянии сойдутся чемпион наилегчайшего веса бразилец Александр Пантожа и японец Кай Асакура.

Всего, в главном карде запланированы пять боев.

Объявлен полный кард турнира UFC 310 с участием Рахмонова

Напомним, изначально Рахмонов на UFC 310 должен был биться с чемпионом дивизиона Белалом Мухаммадом (24-3). Их поединок был главным в этом ивенте. Однако, американский файтер палестинского происхождения снялся с боя из-за проблем со здоровьем. На замену ему рассматривались нигериец Камару Усман и американец Колби Ковингтон, но они отказались от встречи с казахстанцем. Лишь Гэрри принял бой с Рахмоновым.

Добавим, что Рахмонов еще не выходил в октагон в этом году, последний бой он провел в декабре 2023-го, когда во втором раунде "задушил" американца Стивена Томпсона.