В сборной Казахстана по боксу высказались о соперничестве с Узбекистаном

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов в интервью Olympic.kz поделился подробностями подготовки национальной команды к чемпионату Азии, который состоится в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz. Также, он высказался о процессе формирования состава, оценке главных соперников и ключевыми целями сборной на предстоящем турнире.

26 ноября Команда отправится в Таиланд. Чемпионат Азии пройдет с 29 ноября по 11 декабря. Накануне были объявлены имена 13 боксеров, которые представят Казахстан на континентальном первенстве.

- Кайрат Турсынханович, как велась подготовка к чемпионату? Насколько известно, было несколько сборов, участие в международном турнире.

- На данный момент у нас одна из самых сильных команд в мире. И эти парни поедут на чемпионат Азии. Думаю, во многих видах спорта нет такой глубины состава, как у нас: 11 заслуженных мастеров спорта, чемпионы мира и Азии, призеры Олимпийских игр.

Летом мы провели сборы вместе с командой Украины. После этого приняли участие в турнире, посвященном памяти Каракозы Абдалиева. Это был один из этапов подготовки к чемпионату Азии. Мы давали указание, чтобы на нем выступили все представители сборной, в том числе и те боксеры, которые бились на Олимпиаде.

Освободили только Нурбека Оралбая, Асланбека Шымбергенова и Камшыбека Кункабаева. Решение было принято из-за того, что у них травмы. Остальные все вышли на ринг в Шымкенте. В среднем провели по три-четыре боя. Отличный турнир получился. Соперники сильные. Напомню, на соревнованиях выступали также боксеры из Турции, Украины, Узбекистана, Кыргызстана.

В данное время мы проводим совместный сбор в Астане. В столицу приехали россияне. У них недавно был чемпионат страны, и первые-вторые номера тренируются вместе с нами. Кроме того, Куба отправила пять именитых спортсменов. Также в УТС принимают участие спортсмены из Греции. Все они помогают нам в подготовке к чемпионату Азии.

- Как формировался состав? Решения принимали по итогам турнира в Шымкенте?

- Что касается состава на континентальный турнир, то не было четкого понимания, кого везти, только в одном весе - до 67 килограммов. На место претендовали Илья Калинин и Дулат Бекбауов. Провели спарринги. Победу присудили Дулату, который и отправится в Таиланд.

В остальном у нас уже было понимание, кто войдет в сборную. Теперь у нас впереди спарринг-сессия в понедельник. Но это уже будет именно боевая практика. В ней примут участие также россияне, кубинцы, греки. Разделим всех на четыре ринга и в течение двух часов боксеры будут проводить спарринги.

- Какие основные задачи ставите перед боксерами?

- Задачи традиционно у нас самые высокие - завоевать как можно больше золотых медалей, занять первое место в командном зачете. Также хотим, чтобы лучший боксер турнира был именно в нашей команде. У нас много в сборной спортсменов, которые могут стать чемпионами.

- Айбек Оралбай заявлен в новом для себе весе. Он успел адаптироваться?

- Да, Айбек сейчас выступает в более тяжелой категории. Он боксирует в этом дивизионе уже со сборов с Украиной. На турнире в Шымкенте выступал именно в весе свыше 92 килограммов. Провел четыре поединка. Показал себя с очень хорошей стороны. Было видно, что он быстрее своих оппонентов, превосходил в работе ног. Поэтому могу сказать, что он адаптировался уже.

- В команду вернулись из профи Абылайхан Жусупов и Бекзад Нурдаулетов. Им ведь тоже требовалось время, чтобы перестроиться.

- Парни уже полгода в сборной. Прошли все учебно-тренировочные сборы, бились на соревнованиях в Шымкенте. И отмечу, что здорово себя показали, победили. Тут хотелось бы сказать, что им пригодился опыт в профи-боксе. Они продемонстрировали в ринге отличный, красивый бокс.

- Понятно, что главным соперником будет Узбекистан. Кого бы еще могли выделить в этом плане?

- Конечно, основной соперник - это сборная Узбекистана. После Олимпиады они закрепились на первой строчке в списке лучших в мире. Много титулованных и сильных боксеров. Но и в других странах есть спортсмены, способные дать бой. Можно ждать конкуренцию от бойцов из Таиланда, Кыргызстана, Китая, Филиппин, Монголии, Южной Кореи. Как вы знаете, на Играх в Париже больше наград завоевали именно представители азиатского континента. Так что на чемпионате Азии борьба за медали будет напряженной и высококлассной. И мы едем туда за "золотом".

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