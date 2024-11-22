Жанибеку Алимханулы "пообещали" титульный бой

Обозреватель Boxing-social.com Гаррисон Баскинд высказался о потенциальном поединке между чемпионом мира WBC в среднем весе доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1, 18 КО) и британским боксером Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО), сообщают Vesti.kz.

"У Адамеса солидный послужной список - 24-1-0, а его единственное поражение пришлось на 2021 год против Брайяна Хосе Медины.

Тем не менее, если бой все же состоится, Шираз выйдет на ринг в качестве фаворита.

Вероятнее всего, если бой состоится, он состоится 22 февраля, а главным событием станет бой Даниэля Дюбуа.

Будущие супербои состоятся против чемпиона мира по версии WBA Жанибека Алимханулы и чемпиона WBA Эрисланди Лары", - написал он.