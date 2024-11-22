Жанибеку Алимханулы "пообещали" титульный бой
Обозреватель Boxing-social.com Гаррисон Баскинд высказался о потенциальном поединке между чемпионом мира WBC в среднем весе доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1, 18 КО) и британским боксером Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО), сообщают Vesti.kz.
Обозреватель Boxing-social.com Гаррисон Баскинд высказался о потенциальном поединке между чемпионом мира WBC в среднем весе доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1, 18 КО) и британским боксером Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО), сообщают Vesti.kz.
"У Адамеса солидный послужной список - 24-1-0, а его единственное поражение пришлось на 2021 год против Брайяна Хосе Медины.
Тем не менее, если бой все же состоится, Шираз выйдет на ринг в качестве фаворита.
Вероятнее всего, если бой состоится, он состоится 22 февраля, а главным событием станет бой Даниэля Дюбуа.
Будущие супербои состоятся против чемпиона мира по версии WBA Жанибека Алимханулы и чемпиона WBA Эрисланди Лары", - написал он.
18 ноября стало известно, что Шираз, являющийся претендентом по линии WBO, отказался от боя с Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 КО), который владеет поясами WBO и IBF в среднем весе. Казахстанец до этого вызывал на бой Адамеса.
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