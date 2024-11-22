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Столичное дерби в кубковом финале за миллионы. Что нужно знать о матче "Женис" - "Астана"?

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Столичное дерби в кубковом финале за миллионы. Что нужно знать о матче "Женис" - "Астана"? ©ФК "Астана"

Завтра, 23 ноября, пройдет последний матч сезона во внутреннем казахстанском футболе. В Туркестане будет разыгран финал первого в истории розыгрыша Кубка лиги - звание чемпионов оспорят две столичные команды - "Женис" и "Астана". Корреспондент Vesti.kz - о том, что нужно знать в преддверии финала.

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Завтра, 23 ноября, пройдет последний матч сезона во внутреннем казахстанском футболе. В Туркестане будет разыгран финал первого в истории розыгрыша Кубка лиги - звание чемпионов оспорят две столичные команды - "Женис" и "Астана". Корреспондент Vesti.kz - о том, что нужно знать в преддверии финала.

Встреча между двумя клубами из Астаны начнется в 15:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazsport, а также официальный сайт QFL.


Сколько заработают команды и что им даст победа в турнире?

Ответим сразу, что победа в Кубке лиги никаких бонусов в виде еврокубков или участия в других кубковых турнирах не дает. Это просто официальный трофей в копилку и призовые, не более того. Но каждый футболист хочет побеждать, тем более в финале, поэтому команды будут настроены серьезно.

Общий призовой фонд турнира составил 450 миллионов тенге (903 тысячи долларов по текущему курсу). За выход в финал "Женис" и "Астана" гарантировали себе как минимум 89 миллионов тенге (178,6 тысячи долларов), но победители турнира получат все 129 миллионов (258,9 тысячи долларов).

Подробнее о том, кто сколько заработал в Кубке лиги-2024, можете прочитать в нашем сентябрьском материале (правда, курс доллара уже другой, поэтому обращать внимание нужно на суммы в тенге):

Битва за миллион долларов! Сколько заработали все клубы в новом турнире и на что претендуют "Астана" и "Женис"?


"Женис" еще ни разу не побеждал "Астану"

Команда пересекались всего пять раз за всю историю. "Женис" был основан в 1964 году, а после того, как Казахстан стал независимым государством, играл в высшем дивизионе вплоть до 2009 года. Именно в тот же период в "вышке" появился клуб "Астана", и команды находились в разных эшелонах.

В 2014 году "Женис" приостановил свое существование, и за эти годы они лишь дважды пересекались с "Астаной" в Кубке Казахстана. В 2021-м они вернулись вновь, но до КПЛ добрались только к 2024-му. И в этом году они дважды сыграли в чемпионате, а еще один раз - в Кубке.

Пока статистика полностью говорит за "Астану". В пяти матчах они одержали четыре победы и лишь раз сыграли с "Женисом" вничью. Разница мячей - 6:1 в пользу семикратных чемпионов. В этом сезоне "Астана" выбила своих соседей из Кубка Казахстана (2:0), а затем они дважды встретились в премьер-лиге (1:0, 1:1).

Но теперь их ждет первая встреча на столь высоком уровне, ведь на кону будет стоять титул!

Желто-черные настроены на первый трофей за 18 лет

"Женис" не завоевывал трофеи аж с 2006 года. Тогда, 18 лет назад, команда еще называлась "Астаной", и она стала чемпионом КПЛ. Подопечные Арно Пайперса "привезли" четыре очка "Актобе" на финише сезона.

Особую роль в этом успехе сыграли тогдашние лидеры команды - Максим Жалмагамбетов, Дмитрий Бяков, Эдуард Сергиенко, Эмиль Кенжисариев, Давид Лория, Мурат Тлешев и другие. 

Всего же на счету "Жениса" шесть трофеев - три чемпионства (2000, 2001, 2006) и столько же завоеванных национальных кубков (2001, 2002, 2005). Сможет ли команда Акиса Вавалиса прервать многолетнее молчание желто-черных? Узнаем уже завтра.


"Астана" может установить рекорд в казахстанском футболе

Что же касается сине-желтых, то они стремятся вернуть себе звание рекордсменов по количеству завоеванных трофеев среди казахстанских клубов. Недавнее чемпионство "Кайрата" позволило алматинцам догнать столичных по этому показателю - теперь у них по 16 титулов на внутренней арене (чемпионат, Кубок и Суперкубок).

Но если завтра "Астана" обыграет "Женис", то станет обладателем 17-го титула за всю историю. Это позволит им вновь вырваться вперед. Кроме того, клуб может стать первым казахстанским коллективом, собравшим всю коллекцию трофеев (четыре турнира: чемпионат, Кубок Казахстана, Кубок лиги, Суперкубок). "Женису" же по-прежнему будет не хватать Суперкубка, даже если они выиграют завтра.

Отметим, что есть всего три казахстанских клуба, у которых двузначное количество титулов - "Астана" (16), "Кайрат" (16) и "Актобе" (10). У команды Григория Бабаяна мотивации будет не меньше, чем у соперников.


Второй крупный финал в истории "Туркестан Арены"

Стадион, вмещающий семь тысяч зрителей, был открыт в 2020 году. Большую часть этого сезона "Туркестан Арена" была недоступной из-за ремонта. Но теперь стадион примет такой большой матч. В субботу в Туркестане ожидается солнечная погода, синоптики прогнозируют 11 градусов выше нуля, а качество натурального газона, на первый взгляд, очень даже неплохое.

Это будет не первый опыт проведения больших матчей на этой площадке. В 2021 году там уже проводился Суперкубок Казахстана, причем это был единственный раз, когда в турнире принимало участие четыре клуба.

В финале того турнира схлестнулись "Тобол" и "Астана", и в итоге костанайцы оказались удачливее в серии послематчевых пенальти - 1:1 (5:4 - по пенальти).


Отметим, что для "Жениса" это будет последний матч в сезоне-2024, в то время как "Астану" ждут еще три игры в основном этапе Лиги конференций. Дома они сыграют с португальской "Виторией Гимарайнш" (28 ноября) и лондонским "Челси" (12 декабря), а в гостях - с кипрским АПОЭЛом (19 декабря).

Фото: ФК "Астана"©️

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