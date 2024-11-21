Баходир Жалолов назвал своего преемника в сборной Узбекистана и рассказал о титульном бое

Боксер из Узбекистана Баходир Жалолов после своей победы на летних Олимпийских играх-2024 завершил свою карьеру в любителях, теперь он сосредоточится на выступлении в профи, передают Vesti.kz со ссылкой на OlympicUz.

- Кого вы считаете подходящим кандидатом на ваше место в сборной?

- В нашей команде много сильных и талантливых ребят. Лично я считаю, что Жахонгир Зокиров станет достойным преемником. Он имеет для этого все возможности, силы и технику. Я верю, что Зокиров покажет хорошие результаты на следующей Олимпиаде.

- Пояс какого направления в супертяжелом весе для вас более престижный?

- Каждый пояс в профессиональном боксе имеет свою историю и по своему важен. Для меня более интересно направление WBC. Потому что об этом зеленом поясе мечтали многие чемпионы. Поэтому пояс WBC мне кажется более престижным.

- Как вы думаете, сколько времени вам понадобится, чтобы завоевать пояс в профессиональном боксе?

- Сейчас пока точно не могу сказать. В любой момент, когда мне предложат титульный бой, я приму его. Возможно, это произойдет в ближайшие месяцы. Может быть, понадобится 1 или 2 года, я не знаю. Как я отметил, о времени и датах точно сказать не могу. Но я всегда готов провести бой.

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Напомним, Жалолов выигрывал золото Олимпиады в Токио-2020 (свыше 91 кг) и Париже-2024 (свыше 92 кг). Также он дважды становился победителем чемпионата мира (2019, 2023), Азиатских игр (2022) и чемпионата Азии (2017, 2019, 2021).

Сообщалось, что Жалолов вернется в профи-ринг 6 февраля в Монреале (Канада), где у него запланирован бой против француза Дэвида Спилмонта (16-8-1, 11 КО). Правда, его выбор раскритиковали.