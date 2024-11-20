Узбекистан досрочно попадет на исторический ЧМ-2026? Команда рвет и мечет в азиатской квалификации

В самом разгаре отбор на чемпионате мира-2026 в Азиатской футбольной конфедерации (AFC). Причем отличные шансы на выход на мундиаль есть у сборной Узбекистана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о положении дел наших географических соседей подробнее.

Чемпионат мира-2026 станет уникальным событием. Впервые в истории турнир примут сразу три страны - США, Мексика и Канада, а еще количество участников возрастет с 32 до 48. Даже с точки зрения логики понятно, что теперь шансов попасть на мундиаль еще больше, так как состав участников расширился.

Такие реформы дают шансы сборным, которые при прежнем формате так и не смогли попасть на ЧМ. Одной из таких команд является неуступчивая сборная Узбекистана. В последние годы прогресс узбекского футбола был заметен, вполне можно было представить, что в будущем они попадут на мундиаль. Но вряд ли кто-то думал, что это "будущее" может наступить так скоро!

Сразу восемь сборных из Азии напрямую попадут на чемпионат мира. Если посмотреть на текущий рейтинг ФИФА, то среди команд своего континента Узбекистан занимает седьмое место (№58). Если бы Казахстан входил в AFC, то был бы на 19-м месте среди азиатских сборных (№107).

По тому, как развиваются дела в отборочной группе, Узбекистан вполне оправдывает надежды болельщиков, даже более чем. После шести туров в активе сборной 13 очков и второе место в таблице. Они уступают лидерам из Ирана (16), но опережают остальных конкурентов:

Впереди еще четыре тура. В марте они сыграют дома с Кыргызстаном, а еще в гостях с Ираном. В июне сборную ждет выезд к ОАЭ и домашняя встреча с Катаром. Непростые соперники, но таковым является и Узбекистан для всех этих команд.

Сборной достаточно финишировать на втором месте после 10 туров, чтобы автоматически попасть на исторический чемпионат мира. Но если команда займет только третье или четвертое место, то тоже продолжит борьбу за путевку на мундиаль. Как это возможно?

Экс-нападающий "Ордабасы" Бобур Абдухоликов

Из трех квалификационных групп автоматически выйдут по две лучшие команды (это шесть из восьми азиатских участников ЧМ-2026). Еще шесть сборных, которые займут третьи-четвертые позиции, сыграют в следующем этапе: их разделят на две группы по три команды. По две лучшие сборные из этих групп получат последние две путевки из Азии.

А те, кто займут вторые места в дополнительных подгруппах, сыграют друг с другом за право участвовать в межконтинентальных стыковых играх. В этих стыках примут участие две команды из Северной Америки, а также по одной сборной из Южной Америки, Африки, Азии и Океании.

Выходит, что на ЧМ-2026 могут сыграть даже девять азиатских команд, но при условии, что одна из них выиграет борьбу за межконтинентальную путевку в стыках.

Прямо сейчас возможность Узбекистана пробиться на ЧМ-2026 уже по итогам квалификации, в июне 2025 года, можно оценить в 60-70 процентов. Сборная идет на втором месте, но впереди еще четыре встречи, две из которых - с соперниками выше в рейтинге (Иран и Катар). Еще 40 процентов отбора впереди, и многое может поменяться, как в пользу Узбекистана, так и против них. Важную роль будет играть и состав команды, кто будет готов в полной мере в марте и июне следующего года, будут ли здоровы лидеры.

Но, практически со 100-процентной уверенностью, можно сказать, что Узбекистан поборется за путевку. Если даже не удастся финишировать в топ-2, то у команды точно будут возможности оспорить последние две путевки через дополнительный этап с подгруппами. В крайнем случае, есть еще лазейка через межконтинентальные стыки, но лучше до этого не доводить.

Попадание на ЧМ-2026 стало бы особенным событием для всей страны. Оно точно благополучно отразилось бы и на положении сборной в мировом рейтинге, и на интерес зарубежных клубов к местным игрокам, и на интересе к футболу населения в целом. Узбекистан идет на пути к тому, чтобы стать футбольной державой, по крайней мере, в азиатском континенте.

Что касается других наших соседей - Кыргызстана (№103) - то, увы, шансов на успех практически нет. Их сборная представлена в этой же группе, но набрала всего три очка в шести турах. Даже отставание от четвертой строчки составляет четыре балла, и это немало.

Что касается других стран бывшего СССР, то сборные Туркменистана (№144) и Таджикистана (№105) не дошли до этого этапа. Они завершили свою борьбу в квалификации ЧМ-2026 еще на предыдущих стадиях.

Отметим, что европейская квалификация на ЧМ-2026 начнется только в марте следующего года. 13 декабря все команды, включая сборную Казахстана, узнают своих соперников по отборочному циклу.

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Фото: FB/Uzbekistan Football Association (1,3,4,5), скриншот Google (2)©️