Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 16:46
 

Форвард перезапустил карьеру в 27 лет и вернулся в сборную Казахстана: в клубе рассказали о его будущем

  Комментарии

Поделиться
Форвард перезапустил карьеру в 27 лет и вернулся в сборную Казахстана: в клубе рассказали о его будущем ©КФФ

Нападающему "Кайсара" Айбару Жаксылыкову в этом году удалось перезапустить карьеру и вернуться в сборную Казахстана по футболу. В беседе с корреспондентом Vesti.kz главный тренер кызылординской команды Виктор Кумыков прокомментировал, останется ли в клубе основной форвард.

Поделиться

Нападающему "Кайсара" Айбару Жаксылыкову в этом году удалось перезапустить карьеру и вернуться в сборную Казахстана по футболу. В беседе с корреспондентом Vesti.kz главный тренер кызылординской команды Виктор Кумыков прокомментировал, останется ли в клубе основной форвард.

По словам специалиста, Жаксылыков может уйти, если получит предложение от другого клуба.

"Мы хотим сохранить Айбара, но от нас мало что зависит, если его позовут в другой клуб он, скорее всего, уйдет. Но с другой стороны, в "Кайсаре" он заиграл, в сборную Казахстана вернулся.

На его месте я бы подумал, надо ли уходить. Он мог бы еще годик поиграть в "Кайсаре". Тем более, у него есть негативный опыт в большом клубе КПЛ, поэтому может ему надо остаться", - заявил Кумыков.

В прошедшем сезоне чемпионата Казахстана Жаксылыков сыграл за "Кайсар" 23 матча и забил семь голов. Кроме того, осенью он провел четыре матча в Лиге наций в составе сборной Казахстана.

Ранее 27-летний нападающий выступал за талдыкорганский "Жетысу", костанайский "Тобол" и шымкентский "Ордабасы".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Кайсар ФК КПЛ Футбол

Реклама

Живи спортом!