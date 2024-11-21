Форвард перезапустил карьеру в 27 лет и вернулся в сборную Казахстана: в клубе рассказали о его будущем

Нападающему "Кайсара" Айбару Жаксылыкову в этом году удалось перезапустить карьеру и вернуться в сборную Казахстана по футболу. В беседе с корреспондентом Vesti.kz главный тренер кызылординской команды Виктор Кумыков прокомментировал, останется ли в клубе основной форвард.

По словам специалиста, Жаксылыков может уйти, если получит предложение от другого клуба.

"Мы хотим сохранить Айбара, но от нас мало что зависит, если его позовут в другой клуб он, скорее всего, уйдет. Но с другой стороны, в "Кайсаре" он заиграл, в сборную Казахстана вернулся. На его месте я бы подумал, надо ли уходить. Он мог бы еще годик поиграть в "Кайсаре". Тем более, у него есть негативный опыт в большом клубе КПЛ, поэтому может ему надо остаться", - заявил Кумыков.

В прошедшем сезоне чемпионата Казахстана Жаксылыков сыграл за "Кайсар" 23 матча и забил семь голов. Кроме того, осенью он провел четыре матча в Лиге наций в составе сборной Казахстана.

Ранее 27-летний нападающий выступал за талдыкорганский "Жетысу", костанайский "Тобол" и шымкентский "Ордабасы".