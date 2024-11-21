"Старые стадионы, уход тренера и неопределенное будущее": взгляд легионера на казахстанский футбол

Украинский защитник Игорь Пластун в интервью ukrfootball.ua рассказал о времени, проведенном в футбольном клубе "Ордабасы", передают Vesti.kz.

– История сотрудничества с "Ордабасы" подошла к завершению. Чем запомнится период выступлений в Казахстане?

– Я положительно воспринимаю прошлый сезон. У нас сменился тренер, но я и при новом постоянно играл. Ставили перед собой высокие задачи, получили путевку в Лигу конференций. Сезон получился неплохим.

В Казахстане я увидел любовь людей к футболу и что делается внутри кухни. Очень много выделяется денег на футбол, но не все могут похвастаться инфраструктурой уровня "Кайрата" или "Астаны". Старые там стадионы. Не знаю, почему этому не уделяют внимание. Не все клубы могут планировать далеко вперед. Трудно думать о развитии, когда деньги на футбол даются на год, и ты не знаешь, что будет дальше.

– Кроме вас с Артемом Бесединым и Евгением Макаренко, в "Ордабасы" работал украинский специалист Виктор Уляницкий. Остается ли он в команде?

– На 99%, что не останется. Все идет к тому, что украинцев в "Ордабасы" на следующий год не будет.

– "Ордабасы" после чемпионского сезона финишировал четвертым. Сказалось наличие еврокубков с дальними перелетами?

– 100%. Из-за этой специфики мы много потратили сил на перелеты, пришедшиеся на разгар чемпионата. Я не могу списывать невзгоды на это.

– Какие варианты продолжения карьеры?

– До 9 декабря я на контракте у "Ордабасы". Зимой можно будет сказать поподробнее. Сейчас я хочу больше времени провести с семьей, которую видел не так часто в последние месяцы. Различные агенты предлагали варианты, но ничего конкретного сейчас нет.

Отметим, что Пластун в период 2018-2019 годов привлекался в сборную Украины. На клубном уровне выступал за болгарский "Лудогорец", бельгийский "Гент", украинские "Карпаты" и "Оболонь".

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