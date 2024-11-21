Стало известно о решении "Реала" по 18-летнему таланту за 60 миллионов

Стало известно о будущем 18-летнего нападающего сборной Бразилии Эндрика в "Реале", передают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, мадридский клуб не планировал отдавать Эндрика в аренду в январе, да и сам футболист не собирается уходить.

Отмечается, что сообщения из Англии о переходе игрока в "Саутгемптон" не соответствуют действительности.

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Эндрик перешел в "Реал" летом из "Палмейраса", подписав контракт до 30 июня 2030 года. Сумма сделки составила 47,5 миллиона евро, хотя на тот момент рыночная стоимость форварда оценивалась в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Эндрик провел за "сливочных" 8 матчей и забил 1 гол.

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