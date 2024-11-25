Максима Самородова назвали автором гола тура в РПЛ

Комментатор российского спортивного телеканала "Матч ТВ" Тимур Журавель выразил мнение о взятии ворот в исполнении казахстанского нападающего грозненского "Ахмата" Максима Самородова в матче РПЛ против самарских "Крыльев Советов", сообщают Vesti.kz.

Самородов отличился в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги, сыгранного в Самаре. На 43-й минуте казахстанский форвард совершил впечатляющий сольный проход и со второй попытки переиграл вратаря соперников.

"Тут я полностью переключаюсь на один экран. Потому что Максим Самородов из Ахмата забил гол тура. Вообще, везет Самаре на красивые голы. только влетают они в ворота Крыльев. Здесь же забивал Кордоба, теперь вот Самородов", - написал Журавель в своем телеграм-канале.

Для Самородова это первый гол за "Ахмат" в десяти матчах нынешнего сезона РПЛ, также в его активе есть два ассиста. Казахстанец перешел в российский клуб из "Актобе" минувшим летом, подписав контракт до 30 июня 2028 года. Согласно данным Transfermarkt, сумма сделки составила 1 миллион евро.