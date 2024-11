Экс-тренер "Реала" отверг Роналду и выбрал другую легенду

Бывший главный тренер английского "Ливерпуля", мадридского "Реала", миланского "Интера" Рафаэль Бенитес назвал лучшего футболиста, которого он тренировал, сообщают Vesti.kz.

Таковым испанский специалист назвал легендарного полузащитника "Ливерпуля" Стивена Джеррарда, с которым Бенитес делил раздевалку с 2004 по 2010 год.

"Он (Стивен) лучший игрок, которого я когда-либо тренировал. Он был очень хорош с самого начала, когда мы только познакомились", - сказал тренер в подкасте It Was What It Was.