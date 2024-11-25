Экс-тренер "Реала" отверг Роналду и выбрал другую легенду
Бывший главный тренер английского "Ливерпуля", мадридского "Реала", миланского "Интера" Рафаэль Бенитес назвал лучшего футболиста, которого он тренировал, сообщают Vesti.kz.
Бывший главный тренер английского "Ливерпуля", мадридского "Реала", миланского "Интера" Рафаэль Бенитес назвал лучшего футболиста, которого он тренировал, сообщают Vesti.kz.
Таковым испанский специалист назвал легендарного полузащитника "Ливерпуля" Стивена Джеррарда, с которым Бенитес делил раздевалку с 2004 по 2010 год.
"Он (Стивен) лучший игрок, которого я когда-либо тренировал. Он был очень хорош с самого начала, когда мы только познакомились", - сказал тренер в подкасте It Was What It Was.
Затем Бенитесу предложили в качестве альтернативы португальскую звезду Криштиану Роналду, однако тренер остался неприклонен и объяснил свой выбор в пользу Джеррарда.
"С точки зрения большей целостности как игрока. У Стиви есть сила, он мог забивать голы, был хорош в воздухе, играл обеими ногами, мог пробить издалека, играть накоротке, исполнять штрафные, подачи, угловые, свободные удары.
Защищался, если это было необходимо. У него была мощь, он хорошо тренировался и был большим профессионалом. Дело в том, что с самого начала он был полузащитником типа бокс-ту-бокс и мало-помалу стал понимать игру. У него был безграничный потенциал, и в дальнейшем он становился лучше с точки зрения позиции и принятия решений. Но он был великолепен с самого начала", - добавил Бенитес.
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Впрочем, выбор Бенитеса, возможно, не стал сюрпризом, учитывая его непростую карьеру в "Реале" в сезоне 2015-16. Нанятый на замену Карло Анчелотти, испанец был уволен всего после 25 матчей. Сообщалось, что что его уход был вызван конфликтами с командой, включая спорный момент, когда он отказался признать Роналду лучшим игроком мира.
Вместе с "Ливерпулем" Бенитес выиграл Лигу чемпионов и Кубок Англии. В 2013 году он взял Лигу Европы с "Челси", в 2014 году с "Наполи" завоевал Кубок Италии, а в 2017 году с "Ньюкаслом" выиграл Чемпионшип.
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