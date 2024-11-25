Исламхан или Жуков? "Елимай" хочет подписать звездного казахстанского игрока

"Елимай" по итогам чемпионата Казахстана сезона-2024 не сумел пробиться в еврокубки, однако амбиции клуба по-прежнему высоки, и в следующем году они намерены улучшить состав, в том числе казахстанскими футболистами. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, на кого может обратить внимание команда из Семея.

На данный момент у "Елимая" есть несколько потенциальных кандидатур для усиления центральной оси и позиции атакующего полузащитника. Среди них рассматриваются:

- Бауыржан Исламхан, у которого закончился контракт с "Ордабасы";

- Георгий Жуков, также в ближайшее время станет свободным агентом и не исключает своего возвращения в чемпионат Казахстана;

- Молодой полузащитник "Кайрата" Андрей Ульшин, хавбек может покинуть Алматы в связи с малым количеством игрового времени.

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В пользу Исламхана говорит его большое имя в казахстанском футболе, но это, пожалуй, самый дорогостоящий кандидат среди представленных.

По Жукову есть заинтересованность руководства, поскольку эта история интересна клубу медийно. Ведь Георгий - уроженец Семея и его камбэк можно выгодно представить публике.

Что касается Ульшина, то его статус не совсем понятен в "Кайрате". Полузащитник хочет больше играть, но не факт, что эту практику ему предоставят в родном клубе. Игровые характеристики Ульшина импонируют Андрею Карповичу (тренеру "Елимая"), но тут все зависит от позиции "Кайрата" - готовы ли в клубе отпустить хавбека.

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Напомним, что "Елимай" в прошедшем сезоне занял шестое место в чемпионате Казахстана, набрав 37 очков в 24 матчах. Ранее клуб продлил контракт с главным тренером Андреем Карповичем по схеме "1+1".