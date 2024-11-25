Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 15:18
 

Исламхан или Жуков? "Елимай" хочет подписать звездного казахстанского игрока

  Комментарии

Поделиться
Исламхан или Жуков? "Елимай" хочет подписать звездного казахстанского игрока ©КФФ

"Елимай" по итогам чемпионата Казахстана сезона-2024 не сумел пробиться в еврокубки, однако амбиции клуба по-прежнему высоки, и в следующем году они намерены улучшить состав, в том числе казахстанскими футболистами. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, на кого может обратить внимание команда из Семея.

Поделиться

"Елимай" по итогам чемпионата Казахстана сезона-2024 не сумел пробиться в еврокубки, однако амбиции клуба по-прежнему высоки, и в следующем году они намерены улучшить состав, в том числе казахстанскими футболистами. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, на кого может обратить внимание команда из Семея.

На данный момент у "Елимая" есть несколько потенциальных кандидатур для усиления центральной оси и позиции атакующего полузащитника. Среди них рассматриваются:

- Бауыржан Исламхан, у которого закончился контракт с "Ордабасы"; 

- Георгий Жуков, также в ближайшее время станет свободным агентом и не исключает своего возвращения в чемпионат Казахстана;

- Молодой полузащитник "Кайрата" Андрей Ульшин, хавбек может покинуть Алматы в связи с малым количеством игрового времени.

Исламхан оказался лишним в "Ордабасы". Зимой вернется в "Кайрат" или перейдет в "Актобе"?

В пользу Исламхана говорит его большое имя в казахстанском футболе, но это, пожалуй, самый дорогостоящий кандидат среди представленных.

По Жукову есть заинтересованность руководства, поскольку эта история интересна клубу медийно. Ведь Георгий - уроженец Семея и его камбэк можно выгодно представить публике.

Что касается Ульшина, то его статус не совсем понятен в "Кайрате". Полузащитник хочет больше играть, но не факт, что эту практику ему предоставят в родном клубе. Игровые характеристики Ульшина импонируют Андрею Карповичу (тренеру "Елимая"), но тут все зависит от позиции "Кайрата" - готовы ли в клубе отпустить хавбека.

Из первой лиги до чемпионства и джокер сборной Казахстана. Топ-5 открытий КПЛ

Напомним, что "Елимай" в прошедшем сезоне занял шестое место в чемпионате Казахстана, набрав 37 очков в 24 матчах. Ранее клуб продлил контракт с главным тренером Андреем Карповичем по схеме "1+1". 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Жуков Георгий Сборная РК по футболу Исламхан Бауыржан КПЛ Футбол Елимай ФК Кайрат ФК

Реклама

Живи спортом!