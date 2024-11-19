Из первой лиги до чемпионства и джокер сборной Казахстана. Топ-5 открытий КПЛ

В минувшем сезоне чемпионата Казахстана по футболу удалось раскрыться сразу нескольким молодым игрокам, которые доросли до вызова в национальные сборные. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, кто ярко заявил о себе на уровне КПЛ.

Олжас Байбек, "Кайрат", полузащитник, 19 лет

Капитан молодежной команды "Кайрата" большую часть сезона провел в первой лиге, но на финише сезона очень помог основе в решающих матчах.

Безусловно, главный хайлат с участием Байбека - его победный гол в матче с "Ордабасы". Этот удар оставил "Кайрат" в чемпионской гонке и в итоге привел клуб к золотым медалям.

Сейчас Байбек получают заслуженную порцию аплодисментов. Кайрат Боранбаев лично отмечал его вклад, Станислав Черчесов уже упомянул на пресс-конференции о прогрессе хавбека, а капитан алматинцев Адлет Садыбеков видит совместный дуэт с Олжасом в центральной оси "желто-черных".

Посмотрим, сумеет ли Байбек закрепить столь бодрый старт в карьере в следующем сезоне.

Жан-Али Пайруз, "Елимай", вингер, 25 лет

Изначально, "Елимай" подписывал Пайруза как игрока для обоймы, в казахстанскую часть состава. Но Жан-Али прибавлял на протяжении всего сезона и в итоге стал едва ли не главным джокером в команде.

Воспитанник "Шахтера" провел 24 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач. Прогресс Пайруза не остался незамеченным и в итоге он впервые получил вызов в сборную Казахстана от Станислава Черчесова.

Не исключено, что будущей зимой Пайруз сменит не только клуб, но и чемпионат. В игроке сборной Казахстана заинтересован борисовский БАТЭ.

Кипрас Кажуколовас, "Астана", защитник, 23 года

Трансфер "Астаны", от которого многого не ждали, но он полностью оправдал себя. Столичный клуб показал несколько забытую практику по умению раскрывать молодых, интересных легионеров.

Кажуколовас, несмотря на весомую конкуренцию в центре обороны, ни разу не дал усомниться в себе и стал едва ли не ведущим защитником "Астаны".

Учитывая, как уверенно центрбэк выглядит в еврокубках и его укрепившийся статус игрока сборной Литвы, есть вероятность, что уже ближайшей зимой к Кипрасу будет повышенный интерес от клубов из других европейских лиг.

Адильбек Жумаханов, "Атырау", защитник, 21 год

Не так часто в "Атырау" раскрываются молодые казахстанские игроки, но в этом году это случилось, и Жумаханов стал важной единицей в команде Виталия Жуковского.

Поступательный прогресс Жумаханова окончательно закрепил его в качестве игрока основы "Атырау". Более того, капитан молодежной сборной Казахстана добрался до национальной команды и недавно дебютировал за нее в игре с Австрией.

Наверняка, развитие и возраст Жумаханова привлекут топ-клубы КПЛ. Удержит ли "Атырау" своего воспитанника?

Темирлан Анарбеков, "Женис", вратарь, 21 год

Еще один новичок сборной Казахстана, сверкнувший в чемпионате и уже нацеленный на пост первого номера в "Кайрате".

В феврале алматинский клуб принял решение отправить Анарбекова в аренду в "Женис". И эта сделка, в которой все оказались в выгоде. Темирлан быстро отвоевал место в основе "Жениса" и даже вывел клуб в финал Кубка Лиги. Что особенно примечательно, в полуфинале он выбил "Кайрат" собственными руками, став героем послематчевой серии пенальти.

Уверенная игра Анарбекова позволила ему не просто получить вызов в сборную Казахстана, но и закрепиться во вратарской бригаде. Зимой 21-летний голкипер вернется в "Кайрат" и его амбиции заключаются в том, чтобы на годы вперед застолбить за собой место в основе.

Фото: КФФ©, ФК "Кайрат"©, ФК "Астана"©