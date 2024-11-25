Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 13:15
 

"Кайрат" подписал игрока сборной Казахстана. Почему это плохо для конкурентов?

  Комментарии

Поделиться
"Кайрат" подписал игрока сборной Казахстана. Почему это плохо для конкурентов? ©КФФ

Переход полузащитника сборной Казахстана по футболу Еркина Тапалова из "Тобола" в "Кайрат" на данный момент является самой громкой сделкой межсезонья. Корреспондент Vesti.kz рассказывает не только о спортивной составляющей этого трансфера, но и разбирает его в контексте принципов алматинского клуба.

Поделиться

Переход полузащитника сборной Казахстана по футболу Еркина Тапалова из "Тобола" в "Кайрат" на данный момент является самой громкой сделкой межсезонья. Корреспондент Vesti.kz рассказывает не только о спортивной составляющей этого трансфера, но и разбирает его в контексте принципов алматинского клуба.

Подписание Тапалова в плане усиления состава, а особенно казахстанского блока игроков (учитывая сохранение нынешнего лимита) выглядит очень своевременным и абсолютно логичным. Еркин универсален, профессионален, мотивирован. Это игрок, который способен закрыть как минимум две позиции - в центре поля и справа на фланге в защите. Очень уязвимые позиции, где "Кайрату" не хватало конкуренции и опыта.

Но в то же время, трансфер Тапалова - определенный сигнал. "Кайрат" давно не подписывал казахстанских футболистов напрямую из других клубов КПЛ. Последним был Абат Аймбетов в 2020 году. С тех пор Кайрат Боранбаев обозначил позицию - клуб не намерен переплачивать казахстанским футболистам и не будет им платить больше полутора миллионов тенге в месяц. В связи с чем в команде из казахстанцев в последние годы играли исключительно воспитанники.

Но сейчас переходит Тапалов. Действующий футболист сборной, уже не молодой (31 год), из статусной команды, и, очевидно, что в Алматы игрок с высокой вероятностью поехал отнюдь не под тот потолок зарплат, обозначенный ранее.

Это в какой-то степени говорит об амбициях клуба, поскольку "Кайрат" в следующем году ждет возвращение в еврокубки и понятно, что обоймой в 13-14 футболистов (как это было в этом году) не справиться. Но в то же время это указывает, что клуб раскрыл границы и чуть ушел от своей идеологии.

"Кайрат" показал, что он теперь тоже участник трансферной борьбы за казахстанских сборников. И это плохая новость для конкурентов, поскольку у алматинцев помимо безусловных инфраструктурных плюсов, есть путевка в еврокубки и видимо, появившиеся финансовые возможности.

Фото: КФФ©

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Кайрат ФК КПЛ Футбол Сборная РК по футболу Тобол ФК Казахстан

Реклама

Живи спортом!