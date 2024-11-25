"Кайрат" подписал игрока сборной Казахстана. Почему это плохо для конкурентов?

Переход полузащитника сборной Казахстана по футболу Еркина Тапалова из "Тобола" в "Кайрат" на данный момент является самой громкой сделкой межсезонья. Корреспондент Vesti.kz рассказывает не только о спортивной составляющей этого трансфера, но и разбирает его в контексте принципов алматинского клуба.

Подписание Тапалова в плане усиления состава, а особенно казахстанского блока игроков (учитывая сохранение нынешнего лимита) выглядит очень своевременным и абсолютно логичным. Еркин универсален, профессионален, мотивирован. Это игрок, который способен закрыть как минимум две позиции - в центре поля и справа на фланге в защите. Очень уязвимые позиции, где "Кайрату" не хватало конкуренции и опыта.

Но в то же время, трансфер Тапалова - определенный сигнал. "Кайрат" давно не подписывал казахстанских футболистов напрямую из других клубов КПЛ. Последним был Абат Аймбетов в 2020 году. С тех пор Кайрат Боранбаев обозначил позицию - клуб не намерен переплачивать казахстанским футболистам и не будет им платить больше полутора миллионов тенге в месяц. В связи с чем в команде из казахстанцев в последние годы играли исключительно воспитанники.

Но сейчас переходит Тапалов. Действующий футболист сборной, уже не молодой (31 год), из статусной команды, и, очевидно, что в Алматы игрок с высокой вероятностью поехал отнюдь не под тот потолок зарплат, обозначенный ранее.

Это в какой-то степени говорит об амбициях клуба, поскольку "Кайрат" в следующем году ждет возвращение в еврокубки и понятно, что обоймой в 13-14 футболистов (как это было в этом году) не справиться. Но в то же время это указывает, что клуб раскрыл границы и чуть ушел от своей идеологии.

"Кайрат" показал, что он теперь тоже участник трансферной борьбы за казахстанских сборников. И это плохая новость для конкурентов, поскольку у алматинцев помимо безусловных инфраструктурных плюсов, есть путевка в еврокубки и видимо, появившиеся финансовые возможности.

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