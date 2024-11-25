"Барселона" нашла усиление в сборной Турции

"Барселона" работает над усилением состава на следующий сезон, и одно из имен, которое сильно выделяется, - Керем Актюркоглу, левый вингер "Бенфики". Его игра в португальском клубе не осталась незамеченной скаутами каталонского клуба, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, для "Барселоны" приход футболиста сборной Турции означал бы усиление атаки, которая нуждается в большей глубине и конкурентоспособности. Такие игроки, как Рафинья и Ламин Ямаль, выступают на хорошем уровне, но главному тренеру Ханс-Дитеру Флику нужны дополнительные варианты, чтобы обеспечить баланс в сложном сезоне.

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Показатели Актюркоглу в этом сезоне впечатляют. С тех пор как он осенью перешел в "Бенфику" за 12 миллионов евро, он сыграл 17 официальных матчей, забив 10 голов и отдав 6 голевых передач. Эта статистика показывает, что он не только скоростной, но и забивной игрок - то, что "Барселона" ищет в своих вингерах.

Естественная позиция Актюркоглу - левый фланг, но его универсальность позволяет ему адаптироваться к любой позиции впереди, что Флик высоко ценит в своих игроках. С учетом того, что в списке новичков есть такие игроки, как Рафаэль Леао, Нико Уильямс и Хвича Кварацхелия, турецкий игрок кажется более доступной альтернативой с экономической точки зрения, хотя его сумма отступных установлена на уровне 100 миллионов евро. Однако "Бенфика" может принять более низкое предложение, если переговоры будут предметными.

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Более того, опыт спортивного директора Деку на португальском рынке дает "Барселоне" дополнительные рычаги влияния на подобную операцию. Если сделка состоится, Актюркоглу может стать важной частью будущего проекта "блауграны" и совершить серьезный скачок в своей карьере.