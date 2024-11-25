"Барселона" приняла решение по Левандовски

В "Барселоне" довольны нынешней формой Роберта Левандовски и уже рассматривают возможность продления с ним контракта, несмотря на то, что он еще не сыграл 55 процентов матчей, передают Vesti.kz.

Как информирует Sport.es, нападающий сборной Польши удивил в прошлом году, когда заявил, что его хватит еще на три года игры на высшем уровне. Но в прошлом сезоне он чувствовал себя не в своей тарелке в команде, которая недостаточно снабжала его мячами в атаке. В этом сезоне он демонстрирует свой высокий класс.

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Продление контракта с Левандовски имеет решающее значение для спортивного планирования. С точки зрения лимита зарплат, он будет получать меньше по новому соглашению, чем сейчас, что позволит команде усилить другие позиции в составе. И очевидно, что с пролонгацией контракта Левандовски закроется дверь для приглашения нового топ-центрального нападающего. Имена Эрлинга Холанда и Виктора Дьекереша перестанут упоминаться, поскольку Левандовски могут продлить еще на несколько сезонов.

Поляк выступает за "Барселону" с 2022 года, когда был куплен у "Баварии" за 45 миллионов евро. В текущем сезоне испанской Ла Лиги он провел 14 матчей, забил 15 голов и отдал 2 голевые передачи.

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