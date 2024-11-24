"Барселона" нашла преемника Левандовски: Флик одобрил трансфер

"Барселона" находится в процессе поиска преемника Роберта Левандовски. Появился новый кандидат на роль лидера в атаке каталонского клуба, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, поляка Левандовски может заменить Душан Влахович. Сербский форвард переживает сложный момент в "Ювентусе". Переговоры о продлении его контракта, который истекает в 2026 году, зашли в тупик, и существует вероятность того, что он доработает свое соглашение и покинет туринский клуб. В связи с этим "Барселона" становится реальным и привлекательным вариантом для продолжения карьеры.

Главный тренер "сине-гранатовых" Ханс-Дитер Флик дал свое согласие на переход Влаховича.

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Однако не все так просто. Зарплата Влаховича, которая равна 12 миллионам евро за сезон, представляет собой серьезный вызов для экономики каталонцев, все еще ограниченной финансовым Fair play.

Несмотря на это, в "Барселоне" решительно нацелены на Влаховича. Учитывая, что Левандовски по-прежнему результативен, подписание Влаховича в испанскую команду не будет немедленным, а будет стратегическим.

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Если президент "Барселоны" Жоан Лапорта сумеет преодолеть экономические препятствия, Влахович сможет стать тем самым звездным игроком, который обеспечит будущее каталонцев в линии нападения.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Влаховича в 65 миллионов евро. В нынешнем сезоне Серии А он провел за туринский клуб 12 игр и забил 6 мячей.

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